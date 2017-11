Órdenes a través de los móviles, por medio de WhatsAap. Mandatos a los profesores con el siguiente imperativo: “Recordad que los maestros hablaréis en catalán entre vosotros siempre que haya algún alumno presente”. Este es el nuevo mecanismo implantado en las Islas Baleares para adoctrinar a los niños y violar su derecho a tener una educación en castellano.

El mensaje ha empezado a llegar a los profesores. Con uno de ellos ha contactado OKDIARIO y ha enseñado el mensaje en su móvil. Este profesor, en concreto, imparte clases en un colegio de Pòrtol, en Marratxí, Mallorca. Y, para más señas, es profesor de primaria, es decir, que da clases a niños de entre seis y doce años, edades entre las que el plan lingüístico pretende aislar a los más pequeños de cualquier entorno en el que puedan percibir el más mínimo rasgo de la lengua castellana.

Los mensajes están siendo remitidos a los profesores por medio de los chats de móviles que mantienen como mecanismo habitual de coordinación de los horarios, festivos, actividades, etc. Una mecánica que permite no revestir de oficialidad las órdenes vulneradoras de los derechos de los niños y padres que se trasladan, pero que “en caso de que no las acates, sabes que vas tener muchos problemas”, señala un profesor con el que ha hablado OKDIARIO.

Este diario ha podido comprobar que la práctica no es un hecho aislado de uno o dos centros escolares. Y que las quejas sobre las imposiciones del “catalán” -nunca utilizan el término mallorquín- se han generalizado. Las órdenes llegan de manos de los denominados “coordinadores de la comisión lingüística”, una categoría que se arroga el poder de imponer el catalán en base a la nueva política lingüística de Baleares adoptada tras la llegada del Partido Socialista al poder con el apoyo de Mes y Podemos.

“Ha habido enfrentamientos de algunos profesores. Muy pocos, la verdad. Porque la presión es tremenda. Es una persecución literal al uso del castellano”, añade uno de los profesores afectados y que se ha atrevido a hablar de lo que ocurre en las aulas baleares.

Y es que esta política avanza sin pausa en una de las comunidades que los separatistas quieren sumergir dentro de lo que denominan Países Catalanes. No sólo es que el desarrollo de estas órdenes cuente con el respaldo de lo que llaman normalización lingüística. Es que recientemente, y sin ningún tapujo, la directora general de Política Lingüística del Govern de las Illes Balears, Marta Fuxà, mantuvo reuniones abiertas con la directora general de Política Lingüística de la Generalitat catalana, Ester Franquesa, y el director general de Política Lingüística i Multilingüisme de la Generalitat valenciana, Rubén Trenzano, para oficializar y compartir estrategias tendentes a garantizar el impulso del uso del catalán dentro del proyecto político de los Países Catalanes. Nunca hablan del valenciano, ni del mallorquín. Porque se trata de la imposición catalana.

Con el PSOE en el gobierno

Además, el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol ha convertido el catalán en requisito para poder acceder a la función pública en esta comunidad. Lo ha hecho después de que hace tres años se legislara como mérito.

Igualmente se ha modificado la ley de normalización lingüística para asegurar que sea “efectivo el uso progresivo y normal” de la lengua catalana en el “ámbito oficial y administrativo”. Un cambio dentro del cual los topónimos, por ejemplo, pasaban a tener como “única forma oficial la lengua catalana”.

Y, como último ejemplo de la invasión catalana en Baleares impuesta por los socialistas y sus socios podemitas, cabe destacar , que el propio portavoz del PSIB-PSOE en el Parlamento regional, Andreu Alcover, llegó a defender, como supuesta solución al desafío separatista catalán, la celebración de un referéndum de independencia, pero “siempre que se pacte” entre el Gobierno central y la Generalitat. Porque, según este partido, la única vía de solución es “el diálogo sin apriorismos” entre las partes enfrentadas.