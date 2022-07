Cómo se escribe truan o truhan

Podemos encontrar en la lengua española muchas palabras que se pronuncian de forma idéntica, pero que en la escritura varían, por lo tanto, nos producen dudas, de qué forma hacerlo correctamente.

En este caso con los términos “truhan” o “truan” es fácil caer en el error de omitir la “h”, ya que en la mayoría de los casos no se pronuncia, es muda. Aunque es poco frecuente, en algunos casos la h se pronuncia tomando un sonido similar a la “j”, llamada “aspirada”, como en las siguientes palabras: hámster, hachís, Hawái…entre otras.

Para evitar la falta de ortografía es importante conocer el significado de las palabras, aplicar la regla ortográfica correspondiente y también tener un buen hábito de lectura.

Verás que el proceso es sencillo, solo presta atención al análisis de la definición, y a los ejemplos de las distintas acepciones que te ayudarán a resolver los problemas de ortografía, te darán seguridad a la hora de escribir y de responder a la escritura correcta de estas palabras.

Se escribe truhan

Sin dudas de cómo se escribe truhan o truan, la respuesta correcta es truhan. El término truan no puede ser usado, es una palabra que no existe, no está aprobada por la Real Academia Española y por lo tanto carece de significado.

Dicho de una persona: Sinvergüenza, que vive de engaños y estafas. Mi primo es un poco truhan, ha vivido toda su vida de hacer creer a sus padres que tenía una empresa, casualmente nunca le iba bien y siempre tenía que ir pidiendo dinero, al final se destapó el engaño, por suerte sus padres ya no le han vuelto a dejar más dinero y él tiene que trabajar.

Distintas acepciones

Pasaremos ahora a analizar el significado de truhan con sus distintas acepciones acompañadas cada una de ejemplos.

Gramaticalmente es la forma masculina del adjetivo que significa “sinvergüenza”.

Se dice de la persona que vive de engaños y estafas.

Ej.: Mi compañero de trabajo resultó ser un truhan, ya que estafó al directorio con sus engaños y así sacó beneficios propios.

Ese truhan arruinó el negocio de mis sueños con sus engaños y estafas.

Se dice de quien, con sus gestos, cuentos, historias, etc., procura divertir y hacer reír a los demás.

Ej.: No me quiero perder la fiesta porque irá Juan, que es todo un truhan, ya que con sus historias graciosas nos divertiremos mucho.

Un truhan solía divertir a la gente del pueblo con sus bromas los domingos.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra truhan en cualquier texto. Recuerda que se escribe con ‘h’, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este verbo de una manera sencilla y sin ninguna duda.