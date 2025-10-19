Cómo se escribe nubes o nuves

Saber si se escribe nubes o nuves es una duda ortográfica que podemos tener en cualquier momento. Se trata de palabras homófonas, que se pronuncian igual, pero se escriben de forma distinta. Para poder determinar cuál de las dos es la correcta deberemos centrarnos en su significado. Colocar una ‘b’ o una ‘v’ nos puede cambiar por completo el sentido de la frase. Descubre cuál elegir con estas definiciones y ejemplos que te permitirán no volver a equivocarte. Solo una de las dos palabras será la correcta

Esta palabra es el plural de “nube”, un sustantivo femenino que designa las masas visibles de vapor de agua suspendidas en el cielo. La forma “nuves”, con “v”, es incorrecta y no figura en el diccionario de la Real Academia Española (RAE).

Explicación ortográfica

La confusión entre “b” y “v” es muy común en español, ya que ambas letras suenan igual en la mayoría de los países hispanohablantes. Sin embargo, su escritura obedece a reglas ortográficas que conviene respetar.

En este caso, “nube” viene del latín nubes, que ya se escribía con b, y por eso conserva esa letra en todas sus formas. El plural se forma de manera sencilla añadiendo una –s al final.

El mismo sonido se mantiene en las palabras derivadas:

nuboso (cubierto de nubes)

nublado (con presencia de nubes)

nubecilla (forma diminutiva de nube)

Significado y uso de “nube”

El sustantivo “nube” tiene varios significados, aunque el más habitual se refiere a la masa de vapor de agua condensada que flota en la atmósfera y puede producir lluvia o nieve.

Ejemplos:

Hoy el cielo está lleno de nubes.

Las nubes grises anuncian tormenta.

Una nube tapó el sol justo al mediodía.

En sentido figurado, “nube” también se usa para hablar de algo que oscurece, confunde o impide ver con claridad, como en:

Una nube de tristeza cubrió su rostro.

Vivía en una nube de sueños y fantasías.

En la actualidad, además, “la nube” se usa para referirse al espacio virtual donde se guardan archivos e información digital, una metáfora moderna muy extendida.

Diferencias con palabras relacionadas

Aunque “nube” no tiene homónimos, se asocia con términos parecidos que designan fenómenos atmosféricos:

Nubarrón: nube grande y oscura que suele anunciar lluvia o tormenta.

Neblina: condensación baja que reduce la visibilidad.

Bruma: capa ligera de humedad que se forma, sobre todo, cerca del mar.

Cada palabra describe una variante distinta del mismo fenómeno, con diferencias de densidad y aspecto.

Derivados y expresiones comunes

Nuboso: con abundancia de nubes.

Ejemplo: El día amaneció nuboso.

Ejemplo: El día amaneció nuboso. Nublado: cubierto de nubes.

Ejemplo: El cielo se ve completamente nublado.

Ejemplo: El cielo se ve completamente nublado. Entre nubes: expresión que alude a algo idealizado o confuso.

Ejemplo: Desde que se enamoró, anda entre nubes.

Ejemplos según significado

Toma nota de cada una de estas definiciones con sus correspondientes ejemplos para escribir correctamente esta palabra.

Masa visible suspendida en la atmósfera, de color y densidad variables, formada por la acumulación de partículas diminutas de agua, o de agua y hielo, como consecuencia de la condensación del vapor de agua atmosférico. El cielo se llenó de nubes amenazando una tormenta de las que hacen historia.

Acumulación de partículas de polvo, humo u otras sustancias, que adquiere el aspecto de una nube y oscurece el sol o enturbia el ambiente. Había una nube de materiales tóxicos que provocó la alerta en toda la población.

Acumulación o gran cantidad de personas, animales o cosas reunidas en un mismo lugar, especialmente si causan molestia. Una nube de turistas llegó al templo con intención de hacerse millones de fotos.

Espacio virtual al que se accede a través de internet en el que se guardan documentos y programas informáticos para que otros usuarios conectados a la misma red puedan acceder a ellos y usarlos. Subí todos mis trabajos a la nube para no perderlos en caso de no tener el ordenador a mano.

En conclusión:

Se escribe nubes, con b, porque deriva del latín nubes y mantiene esa grafía en todas sus formas. Pertenece al grupo de palabras terminadas en –b o –be, que siempre conservan la b. La forma “nuves”, con “v”, es una falta ortográfica. Así que, ya hables del cielo, del clima o de algo simbólico, recuerda siempre escribir nubes, con b.