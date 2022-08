Cómo se escribe ahorcar o aorcar

Es difícil saber cuándo una palabra se escribe con H y cuándo no. Como esta letra no tiene ninguna pronunciación, salvo cuando va precedida por una C, es comprensible que haya ocasiones en que no se pueda identificar su existencia y ubicación en una palabra. En este caso, la palabra correcta es ahorcar, el cual es un verbo, y aorcar, sin H, es una palabra inexistente y por lo tanto es un error de ortografía.

Existen muy pocas ocasiones en que la H tiene alguna pronunciación en el español. Esto solo sucede en palabras de origen extranjero, los llamados préstamos lingüísticos como hámster o hándicap.

La explicación ortográfica

A pesar de la dificultad para ubicar esta letra muda por la pronunciación, existe alguna regla que puede ayudar. Esta letra intermedia, como en ahorcar, suele aparecer para separar dos vocales consecutivas, en este caso la A y la O. Otros ejemplos de esto son almohada, cohete, prohibir, alcohol y zanahoria.

Sin embargo, no hay que creer que la razón de esto es para romper el diptongo. Aunque en esta ocasión sí sucede así, a-hor-car, no es una regla. Existen otras palabras con la H intermedia que no rompe el diptongo, como prohibir y ahumar. Por lo tanto, la única razón es separar vocales consecutivas que no se pronuncian juntas, no como en cooperar o leer dónde sí se dicen en un tiempo.

Definición de ahorcar

Deriva de la palabra horca, que viene del latín furca. Este era el objeto que sujetaba presos del cuello. Este sustantivo está unido con el prefijo a y la terminación ar para volverlo un verbo en infinitivo.

Se define como restringir el aire para respirar de una persona o animal al oprimirla del cuello, ya sea con algún objeto o con alguna parte del cuerpo como las manos. También se puede usar en sentido figurado cuando algo ejerce presión, por ejemplo: la culpa te va a ahorcar.

Se escribe ahorcar

Ahorcar es una palabra con una definición muy concreta. Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Colgar a una persona o un animal por el cuello para darle muerte. En la película hay una escena en la que se ahorca un animal, te recomiendo que cierres los ojos.

Dejar, abandonar los hábitos religiosos, los estudios, etc. Ahorqué la carrera porque realmente no quería dedicarme a ello.

Estrangular, ahogar hasta impedir la respiración. Intentó ahorcarme con las manos y no lo consiguió.

Colgar, suspender. Ahorcó la planta en el techo.

Contraer matrimonio. En Cuba casarse se dice ahorcar, que palabra tan fea.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra ahorcar en cualquier texto. Recuerda que se escribe con ‘h’, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este verbo de una manera sencilla y sin ninguna duda.