¿Cómo se dice falda en inglés?

En primer lugar, hacemos una revisión del origen de la palabra falda, y después se revisará su traducción. El origen de la palabra falda viene del germánico faldan, que quiere decir plegar. Se dice que el pueblo de los francos inventó está palabra por la forma en que doblaban la parte de arriba de un manto cuando hacía calor. Por lo tanto, una falda se define como la prenda de vestir que cae desde la cintura y de diferentes longitudes.

Etimología de falda

En algunas culturas las faldas se usaban como prendas de vestir únicas. Es decir, se trataba de una túnica entera que cubría todo el torso y la baja de cuerpo. Sin embargo, durante la temporada de verano esto supone algunos problemas, por eso los francos empezaron a doblar la túnica. Este es un dato muy importante para entender la etimología de esta palabra.

Falda y fald en idioma sánscrito y germánico, respectivamente, significa doblar o plegar. En alemán, el término evolucionó como falter. El primer registro de falda en inglés es flog, aunque el término actual para designar esta prenda de vestir es skirt.

Frases con skirt

Vamos con una frase que se refiere a esta prenda de vestir, pero aplicado a la política. In Norway, 70 women, known as “golden skirts” occupy about 300 seats on management boards. Esto equivale en español a En Noruega, 70 mujeres, conocidas como “Las faldas de oro”, ocupan alrededor de 300 puestos en los consejos de administración.

En este caso, veremos una frase un poco más cotidiana. That new blouse goes well with your red skirt. Lo que en español quiere decir Esa blusa nueva te hace juego con la falda roja. You need a material for this skirt, lo que quiere decir Para esa falda se necesita una tela con más caída.

Sin embargo, la palabra fada también puede hacer referencia a una zona geográfica como las faldas de alguna zona montañosa. The town is right next to the River Matarraña, near the frontier with the province of Tarragona, on the edge of the natural Reserve of the Puertos de Beceite. Esta es una frase que quiere decir La villa está enclavada junto al río Matarraña, en las proximidades del límite de provincia de Tarragona, en la falda de la Reserva Natural de los Puertos de Beceite.

Cómo se dice falda en inglés y algunas frases

La palabra falda en inglés se dice skirt. Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra.

I can’t find my school uniform skirt .- No encuentro mi falda del uniforme de la escuela.

.- No encuentro mi falda del uniforme de la escuela. The traditional Scottish skirt is called a kilt.- La falda tradicional escocesa se llama kilt.

is called a kilt.- La falda tradicional escocesa se llama kilt. I bought this skirt at half price.- Compré esta falda a mitad de precio.

at half price.- Compré esta falda a mitad de precio. It’s good to wear a skirt in hot weather.- Es bueno usar falda cuando hace calor.

in hot weather.- Es bueno usar falda cuando hace calor. How would this skirt look with that blouse? .- ¿Cómo se vería esta falda con esa blusa?

Uso del plural

La palabra falda en plural o faldas en inglés se dice skirts. Iremos viendo a continuación algunas frases con esta palabra.

Skirts are very comfortable, especially in summer.- Las faldas son muy cómodas, sobre todo en verano.

are very comfortable, especially in summer.- Las faldas son muy cómodas, sobre todo en verano. All skirts are discounted at that store.- Todas las faldas tienen descuento en esa tienda.

are discounted at that store.- Todas las faldas tienen descuento en esa tienda. I have many skirts, I can lend you one if you want.- Tengo muchas faldas, puedo prestarte una si quieres.

Cómo se dice falda en otros idiomas

Si quieres conocer aún más, haremos un listado sobre cómo se dice falda en otros idiomas del mundo.