Así es el nuevo Estatuto del Estudiante: prioriza la salud mental y rechaza el uso inadecuado de la IA

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, mediante un real decreto, el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, una medida que sustituye al texto de 2010 y llega 16 años después. La norma ha sido consensuada entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la CRUE, el CEUNE y la CREUP, y se aplicará en todas las universidades, públicas y privadas. El presidente, Pedro Sánchez, firmó el lunes en La Moncloa la declaración sobre el proyecto.

¿Qué cambia para el estudiante?

Paro académico: el estatuto regula por primera vez el derecho a la huelga académica , total o parcial, que la LOSU de 2023 recogía solo de forma genérica. No fija el procedimiento: cada universidad deberá concretar cómo se ejerce, con participación de la representación estudiantil y respetando el derecho a la educación del resto del alumnado.

el estatuto , total o parcial, que la LOSU de 2023 recogía solo de forma genérica. No fija el procedimiento: cada universidad deberá concretar cómo se ejerce, con participación de la representación estudiantil y respetando el derecho a la educación del resto del alumnado. S alud mental: las universidades, públicas y privadas, tendrán que ofrecer apoyo psicológico , contar con unidades específicas y con un protocolo de prevención e intervención ante conductas suicidas, en coordinación con los servicios públicos de cada comunidad. El texto lo reconoce como un derecho del alumnado y habla de atención gratuita y accesible.

las universidades, públicas y privadas, , contar con unidades específicas y con un protocolo de prevención e intervención ante conductas suicidas, en coordinación con los servicios públicos de cada comunidad. El texto lo reconoce como un derecho del alumnado y habla de atención gratuita y accesible. Acoso: se refuerza la protección frente al acoso y el ciberacoso, incluyendo los de carácter sexual o por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, sin dejar de lado el acoso personal.

se refuerza la y el ciberacoso, incluyendo los de carácter sexual o por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, sin dejar de lado el acoso personal. Evaluación y planes docentes: los estudiantes podrán conocer antes de matricularse los contenidos, el profesorado, el idioma, las prácticas y los criterios de evaluación, con garantías frente a cambios injustificados de estos últimos. La coordinadora estudiantil CREUP destaca además la garantía de dos convocatorias, que las revisiones no rebajen la nota salvo error material o aritmético y la anonimización de las calificaciones. También se contempla la adaptación de los exámenes para quienes tienen dislexia, TDAH o discalculia.

los estudiantes podrán conocer antes de matricularse los contenidos, el profesorado, el idioma, las prácticas y los criterios de evaluación, con garantías frente a cambios injustificados de estos últimos. La coordinadora estudiantil destaca además la garantía de dos convocatorias, que las revisiones no rebajen la nota salvo error material o aritmético y la anonimización de las calificaciones. También se contempla la adaptación de los exámenes para quienes tienen Conciliación: se impulsa la matrícula a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios para compatibilizarlos con el trabajo y la vida familiar. Según la CREUP, también habrá más motivos para justificar la inasistencia, como el cuidado de dependientes, una enfermedad o la coincidencia con otros exámenes.

se impulsa la y la suspensión temporal de los estudios para compatibilizarlos con el trabajo y la vida familiar. Según la también habrá más motivos para justificar la inasistencia, como el cuidado de dependientes, una enfermedad o la coincidencia con otros exámenes. Inteligencia artificial: el texto no prohíbe su uso: incluye entre los deberes del alumno no hacer un uso inapropiado de la IA . Sánchez enmarcó la medida en la defensa de la integridad académica.

el texto no prohíbe su uso: incluye entre los deberes del alumno . Sánchez enmarcó la medida en la defensa de la integridad académica. Entorno digital: el estatuto protege los datos personales , la desconexión digital y la propiedad intelectual de los trabajos.

el estatuto , la desconexión digital y la propiedad intelectual de los trabajos. Prácticas, movilidad y apoyos: mejoran las garantías de calidad de las prácticas externas y de la movilidad nacional e internacional, y se refuerzan los apoyos al alumnado con discapacidad o necesidades específicas. El ámbito del estatuto se amplía además a becas, orientación socioprofesional, formación permanente, microcredenciales y doctorado.

La CREUP ha respaldado el texto y lo califica de “hito histórico”. Eso sí, advierte de que será imprescindible una financiación suficiente del Gobierno y de las comunidades autónomas para aplicar las medidas.

¿Qué falta para que se aplique?

Al tener rango reglamentario, la aplicación depende de su publicación en el BOE y del desarrollo en la normativa de cada universidad. Por ahora no se conoce el calendario de despliegue ni la memoria económica. El decreto se aprueba sin pasar por las Cortes, que ya están disueltas, de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Junto al estatuto, estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobara un paquete de 45 millones de euros para crear, en una primera fase, 2.000 plazas de residencias universitarias asequibles. “La universidad no es inmune al problema de la vivienda”, defendió Sánchez durante la firma.