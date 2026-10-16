Confirmado por el BOE: las llamadas comerciales empezarán por el prefijo 400 desde este sábado 17 de octubre

Recibir llamadas inesperadas para ofrecer tarifas de luz, contratos telefónicos o nuevos productos podría ser más fácil de identificar a partir de este sábado. Desde el 17 de octubre de 2026, las empresas incluidas en la normativa deberán utilizar números que comiencen por 400 para realizar llamadas comerciales. La medida, recogida en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca distinguir las comunicaciones de venta de las llamadas de atención al cliente y reforzar la protección frente al spam telefónico.

¿Qué cambia desde el 17 de octubre?

La nueva numeración tendrá nueve cifras y estará reservada para las llamadas comerciales salientes. Esto significa que los usuarios podrán reconocer que una llamada tiene finalidad comercial antes de contestar. Además, los números 400 serán unidireccionales, ya que estarán habilitados para recibir llamadas, pero no para que los consumidores devuelvan la comunicación.

La obligación no debe interpretarse como una regla idéntica para cualquier negocio sin excepciones. Entre los sectores afectados se encuentran las telecomunicaciones, la energía, el transporte, los servicios postales y los servicios financieros, además de las grandes empresas que cumplen los requisitos legales.

Las operadoras deberán bloquear las llamadas irregulares

La resolución establece que las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas comerciales que utilicen una numeración distinta de la autorizada cuando la obligación resulte aplicable. De esta manera, las empresas no podrán seguir recurriendo a números geográficos convencionales o móviles para realizar las llamadas de venta sujetas a esta regla.

Las llamadas de atención al cliente seguirán un régimen diferente. Las empresas podrán utilizar numeraciones geográficas, números cortos específicamente habilitados y determinados rangos gratuitos, como los 800 y 900. Por tanto, no todas las llamadas de una compañía tendrán que empezar por 400, y la clave se encuentra en saber distinguir entre una comunicación comercial y una gestión relacionada con un servicio contratado.

¿Cómo denunciar las llamadas comerciales que incumplan?

Si una empresa obligada a utilizar el prefijo 400 realiza una llamada comercial desde otra numeración, los consumidores pueden presentar una reclamación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o recurrir a los canales oficiales de atención al usuario de telecomunicaciones, según el caso. Conviene conservar el número, la fecha y cualquier información que permita identificar la llamada.

La medida pretende facilitar la identificación de las llamadas publicitarias, pero no elimina por sí sola todas las estafas telefónicas. Los usuarios deben desconfiar de quienes soliciten contraseñas, códigos bancarios o datos sensibles por teléfono, incluso si la llamada parece proceder de una empresa conocida.