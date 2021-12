A pesar de que hoy en día le prestamos más atención a la tecnología y a los videojuegos, los juegos de toda la vida no se olvidan. ¿Quién no recuerda las tardes de verano jugando a las cartas en la playa con los amigos? ¿O las partidas al parchís en casa de la abuela? Estos juegos clásicos siempre estarán presentes y es que no hay nada como una buena partida de ajedrez, ¿no es cierto? Por norma general, solemos encontrar estos juegos en bazares, aunque de mala calidad, por lo que se acaban rompiendo fácilmente. Pero Zara Home ha querido crear una colección especial con los juegos más clásicos para rememorar los viejos tiempos y animarnos a volver a ellos.

¿Quieres saber qué incluye este set de juegos clásicos que se vende en Zara Home? Pues a continuación te lo contamos. Además, es un buen regalo de Navidad, por lo que si aún no has encontrado el regalo perfecto, este puede ser una buena opción.

El set de juegos clásicos de Zara Home que no puedes dejar escapar

Zara Home ha puesto a la venta un pequeño set con 8 juegos clásicos para toda la familia, juegos para pasar una tarde alejados de la tecnología y en familia, lo cual es perfecto para los próximos días festivos en los que la familia se reúne y se sienta a mirar el televisor. Estos juegos son aptos para niños a partir de tres años ya que contienen piezas pequeñas con las que se pueden atragantar.

Están confeccionados con una gran calidad, lo que te permitirá tener estos juegos tradicionales para toda la vida. Ya no tendrás que ir a comprar un juego de damas cada vez que os apetezca jugar, con este set de 8 juegos lo tendrás siempre en casa.

Ahora bien, ¿qué juegos clásicos se incluyen en este set de Zara Home? Encontramos un ajedrez, un dominó, un parchís, las damas chinas, las damas, un juego de palillos (también conocido como mikado), una baraja de cartas de póker y un backgammon. ¡No podrás decir que no tienes dónde elegir!

El diseño de estos juegos es, además, muy original y es que no nos encontramos con el clásico diseño llamativo de toda la vida, sino con uno más suave y minimalista, perfecto para que, además, funcionen como objetos de decoración. En Zara Home han querido darle su propio toque a los juegos clásicos y lo han conseguido con este diseño elegante y minimalista.

Pero lo mejor de todo es su precio ya que este set con los ocho juegos clásicos tiene un precio de tan solo 25,99 euros, ¡una locura si tenemos en cuenta todas las horas de entretenimiento asegurado que podemos tener! Ya no podrás decir que no tienes cartas o parchís en casa.

Asimismo, es un regalo perfecto para los enamorados de todo lo retro o para los coleccionistas y es que son muchas las personas que se dedican a coleccionar todas las ediciones de los juegos clásicos, especialmente de las barajas de cartas.