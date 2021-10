Este fin de semana tiene lugar una fiesta que ya tenemos arraigada en España y que hemos importado de los países anglosajones. Nada menos que Halloween, que permite tanto a niños como mayores pasarlo en grande. La coincidencia además con el fin de semana la hace especial. Si lo que deseas es quedarte en casa, se prevé mal tiempo precisamente, con los videojuegos de Halloween más terroríficos, te decimos cuál es nuestra propuesta.

Los videojuegos para Halloween que no debes perderte

The Medium

Este videojuego para Xbox One que ha aparecido a principios de este año. Utiliza el terror psicológico de una manera muy evidente, su escenografía está muy cuidada y es uno de los más indicados para pasar una terrorífica noche de Halloween. Seguro que no te deja indiferente, porque se trata de un desarrollo brutal en todos los sentidos.

The Dark Pictures: Man of Medan

El terror psicológico vuelve a hacerse presente en un juego y la diferencia entre la vida y la muerte está solo condicionada por alguna decisión. Ideal para jugar en grupo en casa con las luces apagadas y un ambiente más que terrorífico, ya que se desarrolla en un buque de guerra abandonado. Está disponible para PS4, Xbox One y PC.

Project Zero 2

Para los amantes de las historias de terror que tienen como origen Japón, no cabe duda de que este juego es el ideal, y eso que ya cuenta con varios años de vida. Su protagonista no es más que una cámara de fotos, con la que hablaste descubrir fantasmas y seres de otro mundo. El sonido juega un papel fundamental en toda la historia. Es un juego en el que puedes llegar a sentir miedo de ti mismo, no te decimos más. Se encuentra disponible para Wii.

The Evil Within

Te metes en la piel de un detective privado que ha de resolver una historia bastante comprometida en un hospital psiquiátrico abandonado. Como puedes comprobar, la historia pinta bien repartida. Aunque no se trata de un juego sencillo, sabemos que va a gustarte porque cuenta con todos los elementos para causar verdadero pavor. Sobrevivir es tu único objetivo. Disponible para Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One

Ya tienes todos los ingredientes para pasar una noche de Halloween diferente con estos videojuegos tan terribles. Una propuesta que hago de seguro te va a gustar y que promete ponerte al límite de todas tus posibilidades.