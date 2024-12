Ya es oficial: el nuevo derecho que puedes cogerte y que ya está en el Estatuto de los Trabajadores

La reciente catástrofe provocada por la DANA en España ha dejado una profunda huella, sobre todo en la región de Valencia, donde las intensas lluvias y el caos generado han afectado a miles de ciudadanos. Ante este panorama, el Gobierno, a petición del Ministerio de Trabajo, ha tomado medidas para proteger a los trabajadores en situaciones tan adversas como las provocadas por fenómenos meteorológicos extremos. La medida más destacada de este paquete de reformas es la creación de un nuevo derecho laboral que asegura la protección de los empleados en circunstancias climáticas adversas.

Este derecho establece un permiso retribuido para los empleados que no puedan acudir a su puesto de trabajo debido a fenómenos meteorológicos graves. A través de esta modificación se reconoce el impacto de las catástrofes naturales como lo ocurrido con la DANA con respecto al hecho de no poder ir a trabajar y en concreto, no poder acceder a los centros laborales. Ahora, los empleados pueden hacer uso de este permiso durante situaciones de fuerza mayor, sin temor a perder su salario. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue quien dio a conocer este derecho a través de sus redes sociales, anunciando la aprobación del permiso climático remunerado. Este derecho, que se contempla en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, garantiza a los trabajadores la posibilidad de ausentarse de su lugar de trabajo durante situaciones de clima adverso. En específico, podrán solicitar hasta cuatro días de permiso si las condiciones climáticas impiden el acceso al centro de trabajo o el tránsito por las vías necesarias.

El nuevo derecho que ya está en el Estatuto de los Trabajadores

Este permiso será aplicable en situaciones donde las autoridades competentes emitan alertas o restricciones relacionadas con el mal tiempo o eventos catastróficos. El trabajador podrá disfrutar de este permiso sin que ello implique una pérdida de ingresos. Si las condiciones extremas persisten más allá de los cuatro días, las empresas podrán recurrir a un ERTE por fuerza mayor, lo que asegurará que los trabajadores continúen protegidos.

¿Cómo afecta este derecho a los trabajadores?

La introducción de este permiso retribuido tiene una gran relevancia para aquellos que trabajan en áreas donde los fenómenos meteorológicos pueden afectar el desplazamiento. Este derecho no sólo protege a los empleados de las consecuencias inmediatas de un desastre natural, sino que también garantiza que el trabajo pueda adaptarse a estas situaciones extremas sin poner en riesgo la estabilidad financiera de los trabajadores.

Cuando se haga uso del permiso climático, las empresas deberán adaptarse a las nuevas normativas. En caso de que las condiciones de trabajo lo permitan, las empresas podrán ofrecer la posibilidad de trabajo a distancia. Esta medida de trabajo remoto será compatible siempre que las redes de comunicación sean lo suficientemente robustas como para permitir la labor desde el hogar.

La importancia de las nuevas medidas para la protección laboral

Este derecho es parte de un paquete de medidas más amplias aprobadas por el Gobierno, que también abordan aspectos como la ampliación de la definición de fuerza mayor en los procedimientos de reducción de jornada o suspensión del contrato de trabajo. Además, se están preparando protocolos de actuación específicos que deberán negociarse dentro de la negociación colectiva, con el fin de asegurar que los trabajadores estén siempre protegidos frente a catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos.

El reglamento que se elaborará en los próximos meses también abordará cómo proteger a los trabajadores de los efectos del cambio climático, un tema que, en vista de los eventos recientes, cobra una importancia crítica. Este reglamento buscará adaptar las condiciones laborales para prevenir riesgos derivados de estos eventos climáticos.

¿Qué más medidas se incluyen en este paquete?

Además del permiso retribuido, el Real Decreto-ley 8/2024 introduce otras medidas relacionadas con la protección de los trabajadores en situaciones excepcionales. Una de las más importantes es la ampliación de las incapacidades temporales asimiladas a accidentes de trabajo, que se extienden hasta finales de 2024. Esta medida asegura que aquellos empleados que sufran incidentes relacionados con catástrofes naturales no pierdan su derecho a recibir prestaciones.

El Gobierno también ha incluido una «prohibición» en cuanto a los despidos durante situaciones excepcionales, lo que brinda mayor seguridad a los trabajadores que no puedan desempeñar su labor debido a factores externos como fenómenos meteorológicos.

En definitiva, este nuevo permiso retribuido para los trabajadores se presenta como una importante herramienta para garantizar la seguridad y estabilidad laboral frente a fenómenos meteorológicos adversos como el ocurrido a finales de octubre en Valencia y otras comunidades. Los trabajadores ahora tienen un derecho adicional que les permite afrontar situaciones extremas sin comprometer su bienestar económico, y las empresas deben estar preparadas para adaptar sus procesos ante cualquier contingencia.

Además, nuevo permiso de cuatro días se incorpora a los permisos ya establecidos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Dicho artículo previamente incluía permisos por eventos como el matrimonio o la constitución de pareja de hecho (quince días), por accidente o enfermedad grave (cinco días), por el fallecimiento del cónyuge (dos días), por el cambio de residencia (un día) y por otras necesidades urgentes o imprescindibles.