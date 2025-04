La cartas que llevan como remitente a la Agencia Tributaria han comenzado a circular ahora que comienza la campaña de la Renta, y no precisamente con buenas noticias. La cartas de Hacienda, conocidas como avisos informativos han regresado, y esta vez con más contundencia y mayor antelación. Y es que a las puertas de la campaña de la Renta 2025, el Fisco ha decidido intensificar su vigilancia sobre los autónomos y pequeños negocios, advirtiéndoles no sólo de sus obligaciones fiscales, sino también de errores que, si no se corrigen, podrían acabar en sanción.

Estas comunicaciones no son aleatorias. Están dirigidas, sobre todo, a trabajadores por cuenta propia que han cometido algún despiste en su declaración del IRPF o que, directamente, aún no han presentado la correspondiente documentación fiscal. La Agencia Tributaria quiere prevenir antes que sancionar, pero también deja claro que no le temblará el pulso a la hora de actuar si no se corrige lo necesario a tiempo. Y el foco, este año, está más afinado que nunca. El objetivo de esta ofensiva informativa no es otro que el cumplimiento voluntario. Por eso Hacienda no sólo enviará cartas a quienes no han declarado su Renta, sino también a los que lo han hecho, pero con alguna irregularidad. Incluso en los casos en los que la declaración esté ya presentada, estas cartas pueden advertir de ingresos no declarados o cifras que no cuadran con los datos que ya obran en poder de la Administración. Y no se trata de una campaña menor: este año, se prevé que más de 80.000 autónomos reciban uno de estos temidos sobres.

¿Por qué están llegando cartas de Hacienda?

La respuesta está en el Plan de Control Tributario para 2025, publicado recientemente por la Agencia Tributaria en el BOE. En él, se detalla una estrategia que pone el foco en los autónomos y pequeños empresarios, especialmente aquellos cuyos ingresos o hábitos de cobro no coinciden con lo que Hacienda considera lógico. El uso de terminales de punto de venta (TPV), los movimientos en efectivo o los signos externos de riqueza serán objeto de especial escrutinio.

Estas cartas, que ya se están empezando a enviar, son el primer paso para evitar sanciones posteriores. No se trata de una multa inmediata, sino de un aviso que busca corregir errores antes de que termine el plazo voluntario de presentación. Eso sí, quienes no reaccionen a tiempo pueden enfrentarse a consecuencias más graves, incluyendo propuestas de liquidación, recargos o incluso embargos si se detecta fraude reiterado.

¿Qué tipo de errores quiere prevenir Hacienda?

Los fallos más comunes están relacionados con ingresos que sí constan en los registros de Hacienda, pero que no han sido incluidos en la declaración del IRPF. También se vigilan con lupa las modificaciones sobre los datos fiscales que el contribuyente realiza antes de presentar su Renta. Si estos cambios generan una devolución mayor a la que le correspondería, se considera una solicitud indebida de devolución, lo cual puede derivar en sanción.

Para facilitar la corrección, la Agencia Tributaria ha implementado un sistema de declaración complementaria calculada. Esta herramienta permite subsanar los errores detectados sin complicaciones y sin necesidad de aportar documentación adicional, siempre que haya una justificación clara. Eso sí, si no se utiliza esta vía de rectificación y la declaración presenta discrepancias importantes, Hacienda podría interpretar que existe intención de ocultar ingresos y actuar en consecuencia.

La gran novedad: los avisos se adelantan a abril

En años anteriores, estos avisos solían enviarse en junio, cuando la campaña de la Renta ya estaba en pleno apogeo. Sin embargo, para 2025, la Agencia Tributaria ha decidido adelantarse dos meses, comenzando los envíos ya en abril. Esta medida tiene una intención clara: dar margen a los autónomos para que puedan revisar con calma sus datos fiscales y corregir posibles errores dentro del plazo voluntario.

Este adelanto supone un cambio importante en la forma en la que Hacienda gestiona la prevención de errores. No se trata de esperar a que se acumulen las incidencias, sino de anticiparse. En palabras de la propia Agencia, la finalidad es fomentar el cumplimiento voluntario y reducir los casos en los que sea necesario abrir una inspección o imponer sanciones. Una estrategia más amable, pero no menos efectiva.

¿Qué pasa si no se corrige el error tras recibir la carta?

Si tras recibir una de estas cartas de Hacienda, el autónomo no hace ninguna corrección y persiste un error que implica, por ejemplo, una devolución excesiva, Hacienda podrá iniciar un procedimiento de comprobación. Esto puede derivar en una propuesta de liquidación, recargos e incluso sanciones si se interpreta que el contribuyente ha actuado de forma dolosa.

En muchos casos, la diferencia de criterio entre el contribuyente y la Administración puede deberse a interpretaciones distintas o a falta de información. Por eso, si existe una explicación razonable y documentada, no será obligatorio presentar la declaración complementaria. Pero ignorar el aviso sin motivo puede ser muy arriesgado, sobre todo si Hacienda detecta discrepancias importantes.