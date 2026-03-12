Ya ni el Gobierno puede comprar casas. La gran operación del Ejecutivo para adquirir viviendas privadas y transformarlas en alquileres asequibles podría no ser tan ambiciosa como esperaban. Con el precio que ha alcanzado el metro cuadrado en ciudades como Madrid, los 100 millones de euros de inversión sólo darían para comprar alrededor de 200 pisos.

Según los datos recogidos por Idealista, el precio del metro cuadrado en la capital rondaba ya el pasado mes de febrero los 5.914 euros. De esta manera, un piso de 80 metros cuadrados ya cuesta en la urbe unos 473.120 euros de media.

Teniendo en cuenta que la gran operación de compra pretende centrarse en zonas inmobiliarias muy tensionadas, Madrid debería posicionarse la primera en la lista de necesidades.

A nivel de Comunidad, el precio medio del metro cuadrado desciende un poco hasta los 4.640 euros. En ese caso un inmueble de las mismas dimensiones supondría un desembolso de 371.200 euros.

Con los 100 millones de presupuesto que quiere dedicar el Ministerio de vivienda a comprar casas, en la región más tensionada -junto con Cataluña- de toda España, sólo podría comprar 269 pisos.

En la provincia de Barcelona, por su parte, el metro cuadrado ya alcanzaba los 3.134 euros el mes pasado. A este precio, un hogar de 80 metros cuadrados sale por más de 250.720 euros, lo que supondría poder comprar 400 viviendas.

¿Cómo usará, entonces, el Gobierno este dinero? Teniendo en cuenta que el concurso público priorizará, según indican sus pliegos, las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda, el Ejecutivo no aportará grandes cantidades de inmuebles al parque público.

Una medida poco útil y un gran déficit

Este problema choca de pleno con la intención de Casa 47, la entidad pública de Vivienda: nutrir de inmuebles el mercado para ajustar sus precios -en modo de alquiler- a aquéllos que más los necesiten.

Cabe recordar que, según los datos del Banco de España, España ya acumula un déficit de alrededor de 700.000 viviendas, una brecha que continúa ampliándose porque el número de hogares crece a un ritmo muy superior al de nuevas viviendas construidas.

En este sentido, 200 pisos más arriba o abajo no supondrán una solución definitiva para el que ya es el mayor problema de los españoles en este 2026.

Favorece a grandes tenedores

Asimismo, como publicaba este medio hace unos días, lo que a priori se plantea como una oportunidad podría enriquecer a grandes tenedores y fondos buitre y contribuir al desahucio de okupas.

En el pliego de la licitación consultado por OKDIARIO el Gobierno establece que las «ofertas conjuntas», es decir, de más de una vivienda e incluso de bloques de pisos favorecerá a la hora de ganar el concurso público al candidato que así presente su propuesta.

De hecho, en el texto destacan que «ese volumen puede sumar puntos adicionales según el número de viviendas presentadas en la misma propuesta (…) Por ejemplo, de 2 a 5 viviendas o más de 5».

De la misma forma, explican que se podrá presentar como propuesta cualquier vivienda de entre 40 y 120 metros cuadrados, que no disponga de protección pública y que, entre otros requisitos, no tenga okupas.

En el pliego la entidad pública de vivienda lo deja claro: «La vivienda debe transmitirse libre de arrendatarios u ocupantes». De esta manera, los grandes tenedores podrían ejecutar ellos mismos los lanzamientos y ofrecer al Ministerio de Vivienda sus pisos en packs a cambio de una atractiva ganancia económica sacada de las arcas públicas.