Si eres aficionado al vino, seguro que en tu mesa no faltarán nunca las mejores botellas. Y en el caso de que estés buscando un buen vino blanco con el que sorprender a tu familia o amigos cuando los invites a comer o a cenar, nada como elegir el que más se vende actualmente en El Corte Inglés. El vino ‘de oro’ de El Corte Inglés que está triunfando por su precio low cost y que seguro vas a querer probar ya que seguro que se convertirá en uno de tus favoritos.

El vino ‘de oro’ que triunfa en El Corte Inglés

De entre los muchos vinos que podemos encontrar en el supermercado de El Corte Inglés, el más vendido de todos actualmente es un vino blanco que está arrasando ya que es de una calidad exquisita pero tiene un precio realmente económico que apenas supera los dos euros.

Se trata del vino blanco verdejo con DO Rueda Tierra de Oro y que es, como decimos, el que está triunfando actualmente en El Corte Inglés ya que convence a los paladares más exigentes con el vino. Esta es además la mejor opción de todas para maridar todo tipo de platos de pescado y de marisco, pero también para platos de pasta y especialmente para arroces.

Un vino blanco exquisito que resulta también el mejor de todos para esos momentos en los que te apetezca tomar una copa de vino bien frío y disfrutar así, de ese instante único.

Las notas del vino blanco verdejo con DO Rueda son las de un vino ligero y delicado que tiene además un color amarillo pajizo con reflejos verdosos, limpio y brillante. En nariz se nota fresco y se pueden distinguir las notas de hinojo y boj típicos de la variedad verdejo. Una vez lo pruebes notarás como se trata de un vino que es sabroso y persistente, con un final largo que lo convierte en un vino del que querrás abrir una botella cada vez que invites a alguien a comer paella o marisco a casa.

¿A qué estás esperando? el que se conoce como el vino ‘de oro’ de El Corte Inglés. es ya el favorito de muchos de los clientes de este supermercado, de modo que si tú también deseas probarlo no tardes en ir a por él ya que posiblemente se acabe agotando. No lo encontrarás en otro sitio que no sea El Corte Inglés y además, su precio es de tan sólo 2,25 euros.