La vajilla navideña de Maisons du Monde que arrasa: es elegante y queda ideal en la mesa

Llegamos ya al mes de noviembre y eso supone que la campaña navideña ya está aquí, y aunque quizás sea un poco pronto para decorar la casa y llenarla de Navidad, no lo es para prepararte y revisar lo que tienes para ver lo que podrías comprar y que así no te falte detalle cuando lleguen las ocasiones más importantes. Hoy te mostramos una vajilla navideña de Maisons du Monde que le va a dar un toque espectacular a tu mesa y que no puede faltar en las celebraciones más especiales que seguramente estás planeando ya para el mes que viene… ¡no te quedes sin ella!.

Maisons du Monde cuenta en su extenso catálogo con una gran variedad de vajillas de diferentes estilos y características para que siempre puedas encontrar la que más se adapte a sus necesidades, y en este caso realmente se sale del mapa al darte la mejor para tus cenas y comidas navideñas. La tienda francesa ha comenzado ya su particular temporada navideña y tanto en sus tiendas físicas como en la tienda online puedes encontrar muchos productos perfectos para esas fechas.

La vajilla navideña de Maisons du Monde que te enamorará

Se trata del Lote de plato hondo BERENICE, un juego de 6 platos hondos que son perfectos para darle a tu mesa un toque navideño ideal, ya que aunque no tiene dibujos de Navidad, sí tiene una estética ideal para esas fechas ya que son platos blancos con bordes dorados… ¡no podrás resistirte en cuanto la veas!. El lote de 6 está actualmente a la venta por un precio de 41,94€, por lo que cada unidad te sale a 6,99€, aunque hay que comprar el lote completo, no se pueden comprar de forma individual.

Estos platos hondos de la vajilla navideña de Maisons du Monde tienen un diámetro de 20,5 cm, con un alto de 3,9 cm. Fabricados en porcelana de alta calidad, son aptos tanto para lavavajillas como para microondas. En la línea BERENICE puedes encontrar además todas las piezas necesarias para completar tu vajilla de 6 servicios:

Plato de postre (lote de 6) – 35,94€

Plato llano (lote de 6) – 41,94€

Taza de café y platillo (lote de 2) – 13,98€

Ensaladera – 16,99€

Jarra de leche – 7,99€

Taza de té y platillo (lote de 2) – 15,98€

Azucarera – 7,99€

Cuenco – 5,99€

Si esta Navidad quieres que tu mesa reluzca y enamore a quien se siente a ella, sin duda esta vajilla navideña de Maisons du Monde es un excelente punto de partida para lograrlo.