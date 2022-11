Maisons du Monde se marca un Ikea y arrasa vendiendo esto por menos de 30 euros

Hay productos que cuando los ves piensas que son de un determinado establecimiento por su estética o características, y sorprende cuando te das cuenta de que en realidad es de otro pero con un estilo al anterior, lo cual puede suceder con productos de supermercado, ropa, hogar o decoración. Hoy te mostramos un artículo de Maisons du Monde que está arrasando en ventas por marcarse un Ikea y venderlo por menos de 30 euros, un chollazo que vas a querer tener en casa desde ya… ¡corre que vuela!.

Maisons du Monde es una de las tiendas de decoración que más ha crecido en nuestro país en los últimos años, una tienda francesa que se destaca por sus originales y atractivos diseños en todo tipo de artículos relacionados con el hogar, tanto muebles como accesorios, textiles o elementos decorativos, entre otros.

La manta de Maisons du Monde que te enamorará

Se trata de la Manta en beige y blanco liso con flecos, una preciosidad de manta que te dará el calorcito que necesitas en los fríos días y noches de invierno, perfecta para pasarte el domingo entero en el sillón viendo series sin que las bajas temperaturas del exterior sean un problema para sentirte a gusto. El precio de esta maravilla de manta es actualmente de 29,99€.

Esta preciosa manta de Maisons du Monde tiene unas medidas de 130 x 170 cm y un peso de 550 g. Su color beige es muy bonito, suave y perfecto para combinar con cualquier otro color, ya que es un tono muy versátil que sin duda encajará a la perfección en prácticamente cualquier ambiente o decoración en la que lo quieras integrar.

Confeccionada en poliéster, pertenece a la colección sostenible ‘Good is beautiful’, una selección de la que forman parte artículos que han sido elaborados con tejidos o materiales reciclados o sostenibles, por lo que al comprar esta manta no ganas únicamente una prenda de abrigo para el hogar, también contribuyes al cuidado del planeta. Maisons du Monde tiene un importante compromiso con su ‘Good is beautiful’, con objetivos muy claros como son reducir el impacto medioambiental de sus productos, preservar la artesanía local y de todo el mundo y fomentar la fabricación en Europa.

Si quieres disfrutar de un ambiente cálido en tu hogar en tus momentos de relajación en el sofá o en la cama, no cabe duda de que esta manta de Maisons du Monde será perfecta para lograrlo.