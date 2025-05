Nuevo varapalo judicial para la banca. La Audiencia Provincial de Soria ha dictado una sentencia que podría marcar un antes y un después en la lucha contra las cláusulas hipotecarias abusivas. El tribunal ha condenado a Unicaja por incluir en una hipoteca una cláusula IRPH opaca, sin la debida transparencia, lo que ha permitido al afectado recuperar más de 32.000 euros. Una cifra que, según los expertos, podría ser solo la punta del iceberg.

La decisión judicial obliga a recalcular el préstamo como si el IRPH nunca hubiese sido aplicado, lo que supone una fuerte corrección del saldo pendiente y una devolución inmediata del dinero cobrado de más. La cláusula en cuestión referenciaba al interés al índice IRPH sin explicar su funcionamiento, ni compararlo con otras opciones como el Euríbor, lo que impidió al cliente tomar una decisión informada.

“El IRPH es un índice oficial, sí, pero eso no lo convierte automáticamente en transparente”, explica Ángel Sánchez, socio y abogado de Asoban Abogados, despacho especializado en derecho bancario que ha presentado decenas de reclamaciones por la supuesta abusividad de este índice hipotecario.

“Muchos consumidores firmaron hipotecas sin saber que el IRPH era entre uno y dos puntos más caro que el Euríbor. No se les explicó nada. Y eso, en derecho, se llama falta de transparencia”.

Sánchez, que representa a decenas de afectados por hipotecas con IRPH en toda España, señala que la sentencia de Soria no es un caso aislado. “Estamos viendo cómo los jueces, poco a poco, se están alineando con el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige que el consumidor entienda las implicaciones económicas de lo que firma. Si eso no ocurre, la cláusula debe considerarse abusiva”, apunta.

El TJUE ya se pronunció sobre el tema el pasado 12 de diciembre de 2024. En su fallo, dejó claro que el IRPH no es ilegal como índice de referencia, pero sí está sujeto a los principios de transparencia y buena fe contractual. No basta con que esté publicado en el BOE: hay que informar al consumidor de manera clara, comprensible y comparativa. “La banca ha jugado durante años con la complejidad del IRPH para blindarse de reclamaciones. Pero eso se acabó”, afirma Sánchez.

“Esta sentencia contra Unicaja confirma que no se puede seguir ocultando información esencial al cliente. Si no hay claridad, hay abuso. Y si hay abuso, hay devolución”. La hipoteca analizada por la Audiencia de Soria no solo incluía el IRPH sin explicaciones, sino que además omitía aplicar el diferencial negativo recomendado por el Banco de España.

Tampoco contenía simulaciones comparativas ni advertencias sobre el coste a largo plazo del índice. Para el tribunal, esto constituye una infracción grave de los principios de transparencia, y por tanto, justifica la nulidad de la cláusula.

La consecuencia económica no es menor. Según los cálculos presentados durante el juicio, el afectado ha logrado recuperar 32.000 euros. Pero hay casos, según Asoban, en los que la devolución alcanza hasta el 50% del préstamo hipotecario original, es decir, la mitad de una hipoteca. “Estamos hablando de cantidades enormes. Y lo mejor de todo es que cada día más tribunales nos están dando la razón”, afirma el abogado.

Dos millones de afectados en España

Se estima que más de dos millones de hipotecas en España han estado referenciadas al IRPH. Aunque muchas han sido modificadas o renegociadas, miles siguen activas, y millones de consumidores podrían tener derecho a reclamar. “El perfil del afectado no es el de un experto financiero, sino el de cualquier ciudadano medio que confió en su banco. Personas normales, que ahora tienen la oportunidad de recuperar lo que es suyo”, indica Sánchez.

Por ahora, Unicaja no ha anunciado recurso contra el fallo, pero otras entidades como Kutxabank ya han mostrado su intención de impugnar sentencias similares. El pulso entre consumidores y banca no ha hecho más que empezar. Y cada nuevo fallo favorable refuerza la esperanza de justicia para quienes, durante años, han pagado de más sin saberlo.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Soria se suma a una creciente tendencia judicial que pone el foco en la opacidad del IRPH y en la obligación de las entidades financieras de informar con claridad a sus clientes. Aunque no crea jurisprudencia vinculante, sí refuerza el camino trazado por el TJUE y allana el terreno para nuevas reclamaciones en los tribunales.

Con más de dos millones de hipotecas firmadas bajo este índice en España, lo que está en juego no es solo el futuro de muchos consumidores, sino también la forma en que la banca entiende y aplica la transparencia contractual.