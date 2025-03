El truco de IKEA para tener una nevera ordenada y aprovechar mejor el espacio

Mantener la nevera organizada puede parecer una tarea imposible. Entre las prisas del día a día, la compra semanal y la falta de espacio, es fácil acabar con un frigorífico caótico en el que los alimentos se pierden en el fondo y terminan caducando sin que nos demos cuenta. Sin embargo, IKEA viene a salvarnos, ya que tiene un truco infalible que ha revolucionado la forma en la que organizamos nuestra nevera, evitando desperdicios y maximizando cada centímetro del espacio disponible.

Si alguna vez te ha pasado abrir la nevera y encontrar un yogur caducado desde hace semanas o darte cuenta de que habías comprado de más porque no veías bien lo que ya tenías, este método de IKEA puede cambiar por completo la manera en la que almacenas tus alimentos. Se trata de un sistema de organización basado en cajas y recipientes transparentes que no sólo facilitan la visibilidad, sino que también optimizan el espacio de almacenamiento, permitiéndote clasificar cada producto según su tipo y temperatura de conservación. Este truco no es un simple consejo suelto, sino que IKEA nos lo presenta de forma especial a través de su web, con una serie de recomendaciones prácticas que facilitan el mantenimiento de la nevera en perfecto estado. Desde la importancia de una limpieza profunda hasta la elección de los recipientes adecuados, todo está pensado para que no pierdas de vista lo que guardas y evites desperdiciar comida. Conozcamos ahora estos consejos, y también, cómo es ese invento para la nevera que arrasa en IKEA.

Cómo mantener tu nevera organizada gracias a IKEA

Antes de ponernos manos a la obra con la organización, el primer paso siempre debe ser la limpieza. IKEA recomienda vaciar la nevera por completo y limpiar todas sus superficies con una bayeta húmeda y un limpiador suave. Esto no sólo elimina restos de comida y posibles olores, sino que también te permite empezar con un espacio fresco y despejado, que será el perfecto para colocar las cajas transparentes que son de hecho, todo un top ventas en sus tiendas.

Además, planificar la disposición de los alimentos antes de volver a colocarlos es clave para optimizar el espacio. Para ello, IKEA sugiere agrupar los productos en las mencionadas cajas de almacenamiento, que además como son transparentes, hace que sea más fácil ver lo que hay dentro sin necesidad de mover todo. Esto ayuda a reducir el desperdicio y a encontrar lo que necesitas de un solo vistazo.

Los organizadores de nevera de IKEA: el secreto del orden

Gracias a estas cajas, podemos descubrir que el secreto o truco de IKEA para mantener el orden en la nevera, son los organizadores de la serie KLIPPKAKTUS. Una gama que cuenta con cajas de distintos tamaños que permiten separar los alimentos según sus necesidades de conservación, así como una bandeja giratoria.

Te presentamos a continuación algunos de los modelos que además, tienen precios que son realmente económicos:

Caja para frigorífico KLIPPKAKTUS (32x10x14 cm) por 3,99 euros: ideal para guardar productos como yogures, pequeños envases de salsas o ingredientes frescos que usas con frecuencia.

ideal para guardar productos como yogures, pequeños envases de salsas o ingredientes frescos que usas con frecuencia. Caja para frigorífico KLIPPKAKTUS (32x14x14 cm) por 4,99 euros : perfecta para almacenar frutas y verduras de tamaño medio.

: perfecta para almacenar frutas y verduras de tamaño medio. Bandeja giratoria KLIPPKAKTUS 9,99 euros : un imprescindible para colocar botes y condimentos sin que se pierdan en la parte trasera de la nevera.

Estas cajas y bandeja no sólo facilitan la organización, sino que también permiten mantener una higiene impecable, ya que si algo se derrama, basta con limpiar la caja en lugar de todo el estante del frigorífico.

Cómo aprovechar mejor el espacio de la nevera con el método IKEA

Además de los organizadores, IKEA recomienda dividir la nevera en zonas estratégicas para mantener los alimentos frescos por más tiempo y evitar contaminaciones cruzadas:

Zona inferior (la más fría): es el lugar ideal para carnes y pescados crudos, ya que se conservan mejor a temperaturas más bajas.

es el lugar ideal para carnes y pescados crudos, ya que se conservan mejor a temperaturas más bajas. Zona central: aquí deben ir los lácteos, como yogures, quesos y mantequilla, junto con los embutidos.

aquí deben ir los lácteos, como yogures, quesos y mantequilla, junto con los embutidos. Zona superior: pensada para productos ya cocinados o listos para consumir.

pensada para productos ya cocinados o listos para consumir. Puerta de la nevera: perfecta para bebidas, salsas y condimentos, ya que es la parte menos fría del frigorífico.

Menos desperdicio y más ahorro con este truco

Gracias a este sistema de organización, no sólo tendrás una nevera más limpia y ordenada, sino que también reducirás significativamente el desperdicio de comida. Al poder ver de un solo vistazo lo que tienes, es más fácil planificar las comidas y evitar comprar de más. Además, los recipientes herméticos ayudan a conservar mejor los alimentos, manteniéndolos frescos durante más tiempo.

Con este truco de IKEA y sus organizadores específicos para nevera, aprovecharás al máximo cada rincón y dirás adiós al caos en tu frigorífico. Solo necesitas unos cuantos organizadores bien colocados y un poco de planificación para transformar por completo la manera en la que almacenas tus alimentos. ¡Tu nevera y tu bolsillo te lo agradecerán!.