Todos pican sin darse cuenta (y tú también lo has hecho): el truco que usan los bares para que pagues más

Salir a tomar algo a los bares suele presentarse como un momento de ocio, conversación y desconexión. Sin embargo, muchas personas tienen la misma sensación al final de la velada: la cuenta resulta más alta de lo que habían previsto.

Esta experiencia no es casual, sino que responde a estrategias cuidadosamente diseñadas por la hostelería para incrementar el consumo sin que el cliente lo perciba.

Técnicas de los bares: cómo los aperitivos salados hacen que bebas más

Uno de los trucos más comunes en el sector consiste en poner aperitivos salados junto a las bebidas. A simple vista, parecen un gesto de cortesía, pero en realidad son parte de una táctica probada para aumentar el gasto.

Desde cacahuetes hasta panecillos o pequeñas tapas con alto contenido en sal, todos cumplen la misma función: despertar la sed. El sodio eleva la necesidad de líquidos en el organismo, lo que lleva a que los clientes pidan más rondas de cerveza, vino o cócteles.

Tal como explica Business Insider, esta práctica es tan antigua que incluso ha sido referenciada en la cultura popular, como en un episodio de la serie Seinfeld, donde Cosmo Kramer (Michael Richards) se queja de que los panecillos le están dando sed.

Otras estrategias psicológicas en bares para que gastes más dinero

Aunque la estrategia de la sal es efectiva, no es la única herramienta que manejan estos profesionales. Estos son otros trucos que utilizan:

Menús de bares sin símbolo del euro: la trampa invisible

Una de las decisiones más estudiadas es eliminar el símbolo del euro en los menús. Según investigaciones citadas por The New York Times, la presencia constante del signo monetario hace que el consumidor sea más consciente de lo que gasta y, por tanto, más reacio a pedir.

Lenguaje persuasivo de los camareros para vender más

El modo en que el camarero ofrece un producto también tiene impacto. No es lo mismo preguntar «¿Quieres otra copa?» que proponer «¿Quieres otro vaso más fresco para el vino?».

Este matiz lingüístico orienta al cliente hacia una respuesta afirmativa. Además, la descripción de las bebidas suele estar cuidadosamente elegida: se habla de «cítricos recién exprimidos» o «cócteles creativos», términos que despiertan más apetito que poner simples «zumos».

Ofertas y promociones que aumentan tu cuenta final

Otra técnica habitual son las supuestas promociones que ofrecen más cantidad de alcohol por un precio menor al habitual. Aunque el cliente percibe una oportunidad de ahorro, el verdadero beneficio está en que la cuenta final será más alta y, con ella, la propina que recibe el personal.

Bebidas suaves para alargar tu consumo en el bar

Finalmente, cuando el consumo de un cliente empieza a ser evidente, los camareros recurren a opciones con menor graduación alcohólica, como cervezas light o cócteles refrescantes tipo Spritz.

Con ello, se cumple la normativa de no servir a personas en evidente estado de embriaguez, pero se mantiene el gasto.

Con estas tácticas, los bares logran que casi nadie escape a gastar más de lo previsto. Conocerlas permite a los consumidores tomar decisiones más conscientes.