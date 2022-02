Telefónica ha solucionado la avería masiva que este miércoles ha afectado a su red corporativa en todo el territorio español. La compañía se ha visto afectada por una incidencia que ha dejado a miles de usuarios sin la posibilidad de efectuar ni recibir llamadas. La teleco ha registrado una incidencia en su red de 4G que está dejando a un gran numero de clientes -en su gran mayoría corporativos-. Según el portal DownDector, las incidencias ascienden a más de 2.000 y la compañía ya está trabajando para solucionar el problema y restaurar la conectividad.

