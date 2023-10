Las grandes operadoras de telecomunicaciones europeas han vuelto a la carga para reclamar a la Unión Europea un nuevo marco legal que asegure las fuertes inversiones en el despliegue de la red de 5G en Europa. En una carta abierta suscrita por las 20 mayores operadoras, las empresas reclaman una nueva legislación que «asegure» que se lleven a cabo las «muy fuertes inversiones» de 174.000 millones de euros que exigirá el despliegue de esta tecnología según los cálculos de la propia UE. Las telecos quieren que Bruselas facilite las fusiones de compañías y reclaman que implante la «obligación» de que los grandes consumidores de internet (Google, Apple, Netflix, Microsoft, Meta, X -antes Twitter-) aporten «una contribución justa y proporcionada» al uso que hacen de las redes.

La reivindicación no es nueva, aunque la subida de los tipos de interés ha cambiado el panorama. Las grandes operadoras de telecomunicaciones señalan que «la clave» es la inversión: 174.000 millones de euros hasta 2030 para cumplir el programa Década Digital 2030 lanzado por la Comisión Europea. La cuestión es que las propias compañías consideran que «el sector de las telecomunicaciones no es lo suficientemente fuerte» como para satisfacer esta demanda. Las tarifas llevan una década a la baja y el coste del dinero pone en riesgo el despliegue de una red auténtica europea de telecomunicaciones.

Telecos más grandes

Compañías como Telefónica, Orange, Vodafone, BT (antigua British Telecom), Deutsche Telekom, la italiana TIM, Bouygues Telecom, Hutchinson, KPN, Telenor o Telia entre otras, consideran que el tamaño y el pago por uso son las claves para que estas inversiones puedan llevarse a cabo. Pero avisan: «En la actualidad, el sector de las telecomunicaciones no es lo suficientemente fuerte como para satisfacer esta demanda en la medida en que muchos operadores apenas cubren su coste de capital», aseguran.

Por ello, las telecos europeas piden un nuevo enfoque en la política de la Unión, «que debería basarse en una revisión de la política del espectro, aceptando la necesidad de escala para evitar la fragmentación del mercado, y en una contribución justa y proporcionada de los mayores generadores de tráfico a los costes de la infraestructura de red».

El mensaje es claro: las grandes inversiones solo pueden acometerlas las grandes empresas. Por ello piden una nueva normativa que cambie «los enfoques obsoletos (y en gran medida aún nacionales), que han fracasado en la consecución de un verdadero mercado único de telecomunicaciones».

Mucho más si se tiene en cuenta, como señalan las operadoras, que el tráfico de datos en la red ha crecido entre el 20% y el 30% cada año «impulsado principalmente por unas pocas compañías tecnológicas de gran tamaño». Las grandes compañías de telecomunicaciones europeas vuelven a reclamar el llamado «fair share» (‘pago justo’ en inglés). La idea de las operadoras es que el ejecutivo de la Unión «garantice una contribución justa de las empresas que más se benefician de la infraestructura que construimos y explotamos».

Las telecos europeas proponen la creación de «un procedimiento de transparencia y rendición de cuentas de las contribuciones recibidas» de los gigantes de Internet apara que «los operadores inviertan directamente esas contribuciones en la infraestructura digital de Europa».

Al mismo tiempo, las grandes telecos europeas son particularmente cuidadosas en señalar que el fairshare que reclaman solo es para «los mayores generadores de tráfico». Y piden expresamente que Bruselas excluya de esta medida «a los proveedores de contenidos y aplicaciones más pequeños».

La petición a Bruselas está firmada por las grandes operadoras de telecomunicaciones a título individual y ha sido hecho público a través de la plataforma Fairshare en lugar de a través de la gran patronal que agrupa a todo el sector, GSMA, presidida por el primer ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete a la que pertenecen los firmantes.

En el punto de mira, los gigantes tecnológicos como Google, Apple, Netflix, Meta (Facebook, WhatsApp), X (la antigua Twitter), Amazon y otros paguen por el uso de la red. Según los cálculos de las telecos europeas, el hecho de no cobrar por el uso intensivo de la red por los gigantes tecnológicos les cuesta la friolera de 15.000 millones de euros al año. Y señalan que «hoy en día las grandes empresas tecnológicas prácticamente no pagan por el transporte de datos en nuestras redes». Algo que ejemplifican con el ejemplo de que «mientras los proveedores de telecomunicaciones no pueden negociar precios adecuados por el transporte de datos a través de sus redes, algunos proveedores de servicios cloud [en la nube] cobran a sus clientes hasta 80 veces más por el transporte de datos entre clouds», señala la carta.