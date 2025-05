Te pueden quitar todo: el motivo por el que Hacienda puede intervenir tu cuenta del banco

Hacienda puede intervenir una cuenta del banco por ley. Es lo que se denomina cuentas en presunción de abandono, que son las que no ha habido movimiento en los últimos 20 años. A partir de esta fecha, todo el dinero que haya en estas cuentas irá a parar al Estado. Para ello, las entidades financieras tienen que llevar a cabo ciertos procedimientos. Consulta en este artículo los casos en los que Hacienda procederá a intervenir una cuenta del banco de un titular.

Hacienda puede bloquear las cuentas del banco a las personas que están en su ‘lista negra’ por deber más de 600.000 euros o hacer caso omiso de los requerimientos de la Agencia Tributaria, y por ley también puede intervenir la cuenta de un banco. La ley ampara a la Administración para tomar en propiedad las cuentas en las que no haya habido movimientos en los últimos años. Estas situaciones suelen suceder principalmente en casos de cuentas no especificadas en herencias o tras el fallecimiento de personas que no tienen a quién heredar.

Esto está recogido en el artículo 28 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que en los últimos tiempos ha sufrido varias modificaciones. El punto 1 de esta norma deja claro que «Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años».

¿Por qué Hacienda interviene la cuenta del banco?

En la Ley 33/2003 también queda manifiesto que los saldos que se intervengan de la cuenta del banco de un particular se destinarán «a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad, así como a extender la accesibilidad universal de los entornos, bienes, servicios y procesos, en la forma prevista en la disposición adicional vigésima sexta».

La norma también deja claro que las entidades financieras tendrán la obligación de comunicar al Ministerio de Hacienda la existencia de las cuentas en presunción de abandono cuando se cumplan los requisitos establecidos para que la Agencia Tributaria pueda llevar a cabo la intervención de la cuenta del banco de una persona.

El Banco de España en su página web oficial también hace referencia a estas cuentas en presunción de abandono. «Las cuentas bancarias se declaran en presunción de abandono si durante 20 años no se ha producido ningún movimiento. Pasado ese tiempo, los saldos, si los hubiera, van directamente a las arcas del Estado», informa.

Lo que dice el Banco de España sobre las cuentas abandonadas

El Banco de España también informa de que en el pasado 2019 Hacienda ingresó hasta 29 millones procedentes de las cuentas abandonadas, además «de sociedades de valores, establecimientos de crédito y otras entidades financieras». Este organismo también informa de cómo tienen que actuar las entidades financieras cuando detectan que hay una cuenta en presunción de abandono.

«Como norma general, si tenemos una cuenta abierta que no usamos, el banco tiene que informarnos de su existencia y advertirnos de que esta situación podría generarnos gastos o perjuicios. En el caso de la presunción de abandono, el banco debe informar a los titulares como paso previo a la comunicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública», dice en su página web oficial.

Antes de poner el dinero de la cuenta en disposición de Hacienda, los bancos tendrán que ponerse en contacto tres meses antes con el titular de la cuenta mediante correo certificado o medio análogo. No tendrá que hacerlo cuando el precio de la notificación supere el importe de los fondos. Por último, el encargado de dictar la declaración de un saldo en presunción de abandono será la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Para evitar que Hacienda pueda intervenir una cuenta del banco, el Banco de España recomienda: