Te la están colando: un abogado cuenta qué es ilegal que te cobren en un restaurante

Los restaurantes reciben a un gran número de personas cada día, especialmente en la época veraniega ya que es cuando más personas hay de vacaciones que deciden viajar o, incluso, salir a comer fuera en su mismo lugar de residencia. Te contamos las aclaraciones de un abogado sobre algo que suelen cobrar los restaurantes y que es ilegal, así lo sabrás si algún día te la quieren colar a ti… ¡toma nota!

Lo que no te pueden cobrar en restaurantes

En más de una ocasión le ha pasado a prácticamente cualquier persona que le han cobrado en un bar o restaurante por algo con lo que no está de acuerdo, lo que te hace salir de allí echando chispas y jurando no volver. Por muy majo que haya sido el personal, no siempre gusta encontrarse con gastos extra inesperados, como puede ser el pan, un vaso de agua o un servicio en terraza… algunos no te los pueden cobrar, otros sí.

En la cuenta de TikTok @lawtips, llevada por un joven abogado, se pueden encontrar una gran variedad de consejos sobre temas legales, especialmente de cosas habituales que suelen pasar en nuestro día a día, como ir a comer a un restaurante y que te claven en la cuenta cosas que ni te esperabas ni estás de acuerdo con pagar.

En este vídeo, este joven abogado deja claras un par de cosas que son muy interesantes, empezando por el hecho de que puedes pedir agua del grifo gratis por ley en cualquier bar o restaurante, y no se pueden negar a dártela. Además, todos los precios deben figurar con IVA incluido (IGIC en el caso de Canarias). También despeja la duda de si se puede cobrar el pan o las aceitunas que te ponen para picar, y sí, se pueden cobrar, pero únicamente si están incluidas en la carta, de lo contrario no sería legal hacerte pagar por ellas.

Especial atención le presta a una cuenta de un restaurante en la que entre los conceptos figura un cargo por «servicio de mesa», algo que no es legal, ya que si es un restaurante es obvio que debes poder sentarte en una mesa a comer, como tampoco te pueden cobrar por el uso de cubiertos, son servicios que se consideran imprescindibles para poder llevar a cabo el servicio al que está destinado el local, en este caso servir comidas. Para comer necesitas sentarte en una mesa y unos cubiertos, y eso no te lo pueden cobrar.

En muchos locales cobran también un extra por poner hielo en el café o por sentarte en la terraza, algo que se puede hacer única y exclusivamente si estos cargos están a la vista, en la carta, de lo contrario no sería legal hacerlo.