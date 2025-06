Roberto Bautista peleará hoy por las semifinales del Mallorca Championships

Roberto Bautista volvió a firmar una actuación sólida sobre la hierba del Mallorca Country Club para meterse por cuarta vez en los cuartos de final del Mallorca Championships presented by ecotrans Group. El tenista castellonense derrotó con claridad al australiano Bernard Tomic por 6-3 y 6-3 en el encuentro destacado de la jornada del miércoles.

Bautista se mostró muy firme desde el primer juego, logrando un quiebre en el primer turno de saque de su rival que le sirvió para tomar ventaja en el primer set, que cerró con autoridad. En la segunda manga repitió el mismo patrón: break temprano y dominio desde el fondo de pista con su característico tenis consistente y preciso.

“Hoy, por suerte, ha sido un partido un poco más rápido que el de ayer. He tenido el partido controlado en todo momento. Desde el fondo de pista era yo quien llevaba la iniciativa y he sacado bien. Ganar en dos sets me permite llegar mejor a mañana”, declaró Bautista tras el encuentro.

El próximo escollo para el jugador de Castellón será el joven estadounidense Alex Michelsen, tercer cabeza de serie, que viene de imponerse a Brandon Holt. Michelsen, que está firmando una buena gira sobre hierba, valoró el reto que supone enfrentarse a Bautista:

“Es un grandísimo jugador. Lleva muchísimo tiempo en el circuito y sabe perfectamente lo que hace. Viene de hacer semifinales la semana pasada en Queen’s, así que seguramente llega con buenas sensaciones y, además, jugando en casa, estoy seguro de que el público le va a apoyar mucho.”

El propio Bautista, que nunca se ha medido ni ha entrenado con el joven norteamericano, fue cauto en su análisis: “Nunca he jugado ni entrenado con él. No lo conozco mucho, pero es un jugador joven que viene haciéndolo bien. Tendré que jugar a buen nivel si quiero estar en semifinales.”

Con esta victoria, Bautista suma ya ocho triunfos en el torneo mallorquín, lo que le consolida como el jugador con más victorias en la historia del evento. Además, sigue ampliando su brillante hoja de servicios sobre hierba, donde acumula 54 victorias ATP en su carrera.

Orden de juego

Center Court (desde las 11:30)

– [6] Gabriel Diallo (CAN) vs [4] Tallon Griekspoor (NED)

– Hamad Medjedovic (SRB) vs [2] Felix Auger-Aliassime (CAN)

– Not before 15:00

– Learner Tien (USA) vs Corentin Moutet (FRA)

– Not before 18:00

– [3] Alex Michelsen (USA) vs [7] Roberto Bautista Agut (ESP)

Grandstand (desde las 14:00)

– Santiago Gonzalez (MEX) / Austin Krajicek (USA) vs [2] Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA)