Talgo: ¡Escándalo en Moncloa!

«El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales; lo único que no admite es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno», Karl Marx.

Queridos lectores, tranquilos, esto no es una herejía y no me he vuelto loca. Lo cierto es que creo profundamente que para cuestionar algo debes profundizar en ello y tratar de entenderlo, por más que en innumerables ocasiones deteste hacerlo. Es fundamental trabajar los cuatro pilares que forman una mente sana en mi humilde opinión: el autoconocimiento, la autoregulación, la empatía y la asertividad. Pero leer a Karl Marx era necesario para poder comprender los principales errores del Comunismo, sus vicios eternos y más fallos. De hecho, creo que en su utopía, Mr. Marx estaba repleto de buenas intenciones, pero su ciencia está más cerca de Tolkien que de von Mises.

Es obvio que El Señor de los anillos y la Tierra Media son una invención fruto del maravilloso ingenio humano, pero es ficción. Por esto siento lástima para con aquellos economistas que equivocadamente han profundizado en una fábula creyendo que es la vida real. ¡Qué pérdida de tiempo! Y es que lo que tengo claro: la lucha de clases y el comunismo terminan con la dictadura del proletariado, es decir, justo en el momento en el que los líderes de la clase obrera toman el poder. Ahí, como en todo orden social, muere la utopía. Y es que poder y libertad jamás pueden ir de la mano amigos.

¿Qué diferencia al capitalismo del comunismo? Pues sencillamente que se aceptan mejor sus defectos sin hipocresía ni fantasía, y por encima de todo el capitalismo digamos que es más respetuoso con la propiedad privada que cualquier otro orden de gobierno social. El Estado y el Poder existen porque existe el hombre que en su libertad obedece a las leyes del libre mercado. Así que el Poder y el Estado siguen siendo los dos principales agresores de la libertad que bajo amenaza y coerción pueden realizar actos que cometidos por cualquier persona libre serían considerados como delito. Por este motivo, los libertarios siempre defendemos que el Estado es una organización criminal.

Alejados de las ideas estatistas buscamos siempre amparo en la Ley en defensa de la propiedad privada, de manera no arbitraria, recordando todos los días que la existencia de la Ley precede a la existencia del Estado. Y cuanto mayor es la agresión del Estado a la propiedad privada, menor es la calidad de vida de sus ciudadanos y sus incentivos. Von Mises lo explicó extraordinariamente en su obra la Acción Humana, defendiendo el incentivo como la llama que enciende el fuego del proceso de creatividad empresarial del ser humano. Si no hay incentivo, ¡no hay progreso queridos! Por ende las desigualdades sociales son y deben ser tan leales, como seres humanos existen en el mundo. Al fin y al cabo, todos somos diferentes. Tanto es así, que la economía tiene un funcionamiento simple: ahorro, inversión y productividad. La conjunción de estas tres variables abre las puertas de par en par al innato talento que tenemos los seres humanos: la creatividad empresarial, o dicho de otro modo, ¡la innovación!

Si tu frenas el ahorro como consecuencia del intervencionismo de bancos centrales y gobiernos, creas inflación y destruyes el poder adquisitivo de los ciudadanos mediante la emisión de moneda o el déficit fiscal. Si tu desincentivas la inversión, reduces la producción y los puestos de trabajo cualificados. Y si no existen puestos de trabajo cualificados, entonces lo que desincentivas es la educación. Al final tenemos un groso de la sociedad que lamentablemente piensa: ¿esforzarme? ¡Para qué!

Pues esta es la lección que les vendría bien considerar a nuestros políticos, centrados en un gobierno que consiste en interpretar la Ley para retorcerla, explicarla a la opinión pública mediante técnicas de manipulación o propaganda, y hacer con ello lo que les da la real gana. En esta segunda legislatura, hemos visto atónitos como durante el primer año de gobierno no se ha hablado de otra cosa que de la amnistía. Bien, ¡misión cumplida! Los independentistas ven como tras una década de mentiras y manipulación, lo máximo que han conseguido es el perdón como gran logro. Y ahora que le hemos cogido el gusto a retorcer las leyes, bien anulando el escandaloso caso ERE al amparo de un defecto procesal que al parecer nos hace creer que el delito de corrupción jamás sucedió, o bien con la ley Begoña, que oculta los sospechosos indicios de corrupción de la mujer del presidente bajo el pretexto de la regeneración democrática, por cierto malversando fondos públicos (séquito de 130 policías que dos veces han acompañado a un ciudadano de a pié para ir a los tribunales) y planeando una Ley de restricción a la libertad de expresión más cercana a una dictadura como la que blanquean en Venezuela que de una democracia. Y claro, ahora que hemos aprendido a manipular las leyes, ¿por qué no ir a por la propiedad privada? Por qué no ir a por Talgo…

Como les decía, siempre pensé que el principal defensor de la propiedad privada es el comunismo. ¿Les sorprende? Bueno, el problema es que su incentivo no está basado en el esfuerzo y el ahorro, más bien en la expropiación a través de la mentira. Así se forjaron los grandes grupos empresariales de las ex repúblicas soviéticas. ¿Acaso la desintegración soviética trajo un reparto equitativo entre todos los ciudadanos? En absoluto, se repartieron las riquezas nacionales entre todos los líderes del partido demostrando lo que les vengo explicando hoy, la libertad muere con el Poder señores (dictadura del proletariado) y los demás, ¡que espabilen! ¿Acaso existe meritocracia en eso? Normal que la detesten… es más simple expropiar con la excusa de alguna Ley redactada por el político de turno normalmente poco cualificado para el cargo que ostenta que ponerse las pilas. Y así nace el imperio de la familia Kellner, tras la privatización de la economía checa al caer el comunismo en la República Socialista Checoslovaca. ¡Voilà!

Lean atentos, el actual Gobierno de España ha decidido auspiciar la OPA de Skoda a Talgo fuera de la legalidad, el sentido común y la ética. Y es que el Gobierno al parecer y siempre presuntamente, no va a proponer un caballero blanco al rescate de Talgo; ¡más bien un caballo de Troya! al mando de la familia Kellner, una familia ultra potentada y hecha de la reconstrucción de la Checoslovaquia comunista que heredó las riquezas checas por ser pieza importante y amigos del partido. Pero claro, ¿no quedamos en que hay que proteger a Talgo de los húngaros, no sea que Orban sea amigo de Putin? Muy comunista todo… ¡Hipócritas de manual!

Ahora se entiende todo caballeros y señoritas… Ganz-Mavag Europe Zrt. lanzó una OPA por el 100% de las acciones de Talgo tras el mandato de desinversión de Trilantic, el principal socio financiero de Talgo. Tras dos años de negociación y duro trabajo, el núcleo duro formado por Torreal, Trilantic y la familia Oriol decidieron aceptar la OPA de la mano del consejo de administración. Una vez formulada la OPA de manera reglamentaria, el grupo húngaro decidió emprender un trabajo de aproximación a los sindicatos para garantizar el futuro de la compañía en un plan simple: Ganz-Mavag tiene espacio en Hungría para fabricar, pero no tiene tecnología. Talgo tiene tecnología y van full capacity, lo que les complica poder firmar nuevos encargos y ello podría matar de éxito a nuestra compañía.

Todos los empleados que se dedican a la parte de diseño por ejemplo, corren peligro de despido si no se logran contratos nuevos, y Talgo necesita urgentemente capacidad industrial para optar a más contratos. Pero mucho ojo, porque es crucial remarcar que los húngaros nos han explicado que poner en marcha las fábricas les va a costar entre 15 y 18 meses. Y allá donde accionistas, consejo y empleados estamos de acuerdo, parece que a nuestro Papi Estado le ha dado un berrinche ideológico súper tolerante y no está conforme. Pero, la pregunta es; ¿Y qué pinta aquí el Estado? Una nueva agresión al albur del ‘Estado de Alarma’. El escudo antiopas se creó para que empresas estratégicas no fueran adquiridas por inversores extranjeros.

Claro, ahora al parecer, todas son estratégicas, ¿verdad? Y aquí entra el fanatismo ideológico del actual gobierno. ¿Acaso alguien duda de que el problema de la OPA es que en Hungría gobierna Orban? La extrema derecha de Puigdemont que les sirve para garantizar su poder les da urticaria cuando no la necesitan, ¡hipocresía en estado puro! En realidad, Adif o Renfe son empresas estratégicas, pero ¿Talgo?, – ¡es capital ruso! (dicen desde Moncloa) ¡Propaganda! Los bancos ya han hecho su trabajo autorizando el origen de los fondos e incluso Andras Tombor, el líder de la operación, ha abierto las puertas de par en par a un socio español en un ejercicio indiscutible de paciencia y profesionalidad. Si quiere entrar la Sepi tenemos opciones call para sacar a Corvinus (el fondo soberano de Hungría) y meter un socio local. ¿Es justo vetar a un inversor privado porque no me gusta el color del Estado de origen? ¡No! Es una chapuza digna de exponer, y aquí me tienen.

Dicho todo lo cual, el ridículo de la pasada semana es la gota que colma el vaso de los despropósitos que convierte la OPA de Talgo en el ejercicio de cinismo, hipocresía y manipulación más grande de la historia de la Bolsa de Madrid, y que ¡ojo! Muy lejos de ayudar a la compañía, entorpece y no poco. La Ley de OPAS es muy clara, si hay una OPA admitida a trámite cualquier oferente debe de realizar una contraopa ofreciendo un precio superior al conocido, en defensa clara de los minoristas. Skoda ha enviado al consejo una intención de fusión, sin concretar oferta ni proyecto, en una dantesca llamada al auxilio que parece más una solución para Skoda que para Talgo.

¡Peor imposible! La propia CNMV se ha encargado de recordarles que la propuesta de Skoda roza el ridículo. Es simple, si quieren Talgo; ¡que paguen! Luego los accionistas decidiremos si nos atrae el dinero o preferimos el proyecto húngaro. Pero déjenme decirles que aquí, ¡el gobierno no debe decidir NADA! Ya que cualquier veto impuesto por este gobierno comunista será un nuevo escándalo, una nueva infracción, un nuevo intento de retorcer las leyes por un capricho del ministro Puente y de los okupas de la Moncloa. El hecho de que Skoda no oferte un precio es un indicio claro de manipulación de mercado, conflicto de interés e información privilegiada, como insinúa Ganz-Mavag Europe y la propia CNMV.

Les aviso que de seguir así, muy probablemente se judicializará este proceso, pues me imagino que ni Trilantic quiere cromos de Skoda, ni el consejo pretende cambiar una oferta amistosa que se presta a solucionar sus problemas de capacidad a cambio de quedarse una compañía deficitaria que tiene tanto o más problemas que Talgo, y que sinceramente, como les decía, sería más una solución para Skoda que para Talgo. Pero el bochorno no termina aquí,… ¡No no! Llegados a este punto entiendan que la Ley del Mercado de Valores regula la manipulación del mercado, así como los conflictos de interés y la información privilegiada.

Skoda no tiene recursos para comprar Talgo y en todo caso se podría prestar a ser un socio industrial de Criteria, aunque sin recursos para ofrecer más capacidad a Talgo. Así son las cosas, ¿qué aporta Skoda a esta operación? ¡Nada! simple voluntad del gobierno por salirse una vez más con la suya. Lo de Skoda es una chapuza escandalosa vista desde el prisma de la banca de inversión. Mis analistas de Blackbird Research no daban crédito al estudiar la operación, es lo nunca visto, créanme. Retomando mi opinión, la única vía legal admitida es una contraopa a un precio superior. Lo más grave de este hecho es que todos sabemos que el interés de Skoda tiene origen en Óscar Puente, y sería bueno recordarle al ministro que la Ley regula la información privilegiada, los conflictos de interés y la manipulación del mercado; algo que le volveremos a recordar si finalmente se veta la OPA húngara.

Si eso sucediera, y por ende la CNMV se viera obligada a dar por finalizada la OPA admitida, entonces Skoda podría entrar ofreciendo un precio de derribo como única solución, desamparando a sus accionistas en contra de su consejo de administración y poniendo en riesgo a sus empleados como consecuencia de un proceso legal que nunca debería de haber existido y que tras la reciente ampliación del vencimiento por parte de Moncloa, llegará como mínimo al 26 de octubre, retrasando la ampliación de las actividades de Talgo un año más de lo previsto… ¿Esta es la solución del ministro Puente a Talgo?, ¿vamos a defender la españolidad de Talgo regalándola a un checo? Coherencia ante todo Óscar, todos sabemos que la República Checa es una provincia de España. Y todos sabemos que no tenéis nivel para evaluar una operación de M&A de ningún calado.

Como he expuesto en innumerables ocasiones, en Blackbird, la compañía que he fundado y dirijo tenemos una posición importante en Talgo, algo que obviamente nos hace estar especialmente atentos a esta operación, a sus consecuencias, a sus movimientos y a su resolución. Seguimos en ‘stand by’ y a la espera de los hechos, siempre en favor de apoyar la OPA húngara y de que se cumpla la norma en materia de OPAs. Actuaremos en defensa de los socios, de nuestros inversores y del futuro de la compañía.

Por este motivo, vamos a promover una sindicación de acciones en la que sumaremos a la iniciativa a todos aquellos 8.000 minoristas que siendo accionistas de Talgo se sienten desamparados ante esta injerencia y agresión del Estado con el objetivo de defender si fuera necesario ante las autoridades europeas la Ley, sumando una iniciativa colectiva si finalmente como nos tememos Skoda realiza una propuesta de compra a precio de derribo tras el veto del gobierno. Si ello sucede, creo que existen evidencias suficientes como para entender que el veto no es más que una decisión arbitraria y que la presunta oferta de Skoda careciendo de fundamento industrial se debería a la información privilegiada que evita entrar en una guerra de OPAs en beneficio de los inversores minoristas y a la mera arbitrariedad del fanatismo ideológico del gobierno de Sánchez.

Karl Marx pensaba que el comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales; lo único que no admite el comunismo es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno, ¿recuerdan?… La auténtica realidad es que el único poder justo existente es el poder que cada uno ejerce sobre su propiedad privada.

Si siguen actuando como una asociación criminal, no se quejen de que les tratemos como tal. Y a propósito de esto, quiero que sepan que la defensa de los minoristas, de los trabajadores y de la parte más vulnerable del mercado es algo que ayer, hoy y mañana será personal para mí. ¡Me vais a encontrar de frente, siempre! Y, ¿saben qué? Cuanto más evidentes sean ustedes en su egoísmo y usurpación, más fuertes nos hacen. La pregunta es si no estarán ustedes jugando en una liga de la que desconocen a sus rivales…

Gisela Turazzini, Founder CEO Blackbird Bank.