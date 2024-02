La empresa española Talgo descarta que vaya a haber «un bloqueo del Gobierno» en la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que está realizando el inversionista húngaro Magyar Vagon, porque el comprador «es de la Unión Europea», según fuentes cercanas a la mercantil. Es decir, la ferroviaria considera que el Ejecutivo de Sánchez no puede utilizar el escudo antiopas para impedir la adquisición, dado que prevalece la norma comunitaria.

Este periódico ha intentado contactar con Talgo para conocer la posición oficial de la empresa sobre la posible actuación del Gobierno en la compra a través del escudo antiopas, así como más detalles sobre la operación. Sin embargo, por el momento no se ha obtenido respuesta.

La opa de Magyar Vagon tiene por finalidad que el grupo húngaro adquiera el 100% de la compañía española a través de un pago de 5 euros por acción; es decir, por 632 millones de euros en total.

Sin embargo, la legislación española podría suponer una traba. Sánchez creó el escudo antiopas a través de un decretazo que establece que toda empresa no residente con «una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social» de una compañía española debe de pasar por el filtro del Gobierno. Es decir, el Ejecutivo debe autorizar la operación.

Este decreto fue una reformulación de uno anterior que el Ejecutivo aprobó en 2020 justificado por la necesidad de defender las empresas españolas en la situación excepcional provocada por la pandemia del covid.

Eso sí, el precepto legal sólo es aplicable a aquellas mercantiles consideradas estratégicas: «Infraestructuras, ya sean físicas, virtuales, redes o sistemas, incluyen las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles».

Talgo es una empresa dedicada al diseño, fabricación y mantenimiento de trenes de alta velocidad y otros vehículos ferroviarios. Ha sido responsable del diseño y fabricación de una amplia gama de trenes, incluyendo los de alta velocidad AVE en España, así como trenes de pasajeros y de carga en otros países de Europa, América y Asia.

Por tanto, Talgo es plenamente susceptible de considerarse estratégica bajo los cánones del decreto antiopas de Sánchez. Sin embargo, la normativa podría ser incompatible con el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según fuentes jurídicas. En él, el Derecho comunitario establece la prohibición de «todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros de la Unión Europea».

Ante esta contradicción, la norma europea prevalece sobre el decreto de Sánchez. Por tanto, si el Gobierno se opusiera a la opa, Talgo podría recurrir a un tribunal comunitario esgrimiendo la superioridad jerárquica del Derecho de la Unión.

El escudo antiopas de Sánchez ha sido protagonista en otros episodios relevantes, como la compra del 9,9% de Saudí Telecom a Telefónica. En este caso, la adquisición de la compañía del Ibex 35 debe contar con la autorización del Estado, ya que las operaciones de empresas con contratos con el Ministerio de Defensa no pueden superar el 5% del capital social de la mercantil.

La opa y la CNMV

Tras la filtración de la noticia de la opa, las acciones de Talgo se revalorizaron el 10%, hasta los 4,7 euros por acción. Ante esa situación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización de la empresa española el pasado jueves, dado que el organismo no había recibido una notificación oficial de la operación.

En concreto, la CNMV decidió «suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del artículo 64 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, la negociación en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil de las acciones de Talgo S.A., y otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta, mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad».

La decisión del organismo se mantuvo a lo largo del viernes. La CNMV advirtió que continuaría esta situación si Talgo no ofrecía información privilegiada sobre la OPA y la situación en general.

De hecho, existe la posibilidad de que la CNMV desmienta la opa una vez obtenga la información necesaria. Gustavo Martínez, economista, máster en Bolsa por el IEB y profesor universitario, explica a OKDIARIO que «hasta que la CNMV no lo diga, no hay opa oficial. Puede ser que esto no hayan sido más que rumores y el organismo lo desmienta». Es más, la propia empresa Magyar Vagon afirmó este viernes que aún no tenía certeza suficiente de que vaya a llevar a cabo esta operación.

Es decir, la operación no será segura hasta que exista una comunicación oficial. No obstante, los inversores tienen señales claras que indican que la opa se va a realizar. La mercantil húngara «había comenzado a hacer una diligencia, es decir, a evaluar los activos de la compañía», desvela Martínez. «Esto es como si te dice tu hijo que se ha puesto a estudiar ya los exámenes», o como «si vas a comprar una vivienda y llamas a un arquitecto», afirma.

Para el analista, Talgo es una compañía «sólida». Por ello, «hay varias empresas que quieren comprar», algo que provoca que el inversionista húngaro tenga cierta «prisa» en adquirir la española. Esa competencia ha podido ser una de las causantes de la filtración que ha provocado el revuelo en los mercados y, por extensión, la suspensión de la cotización.