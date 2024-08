Recientemente, Sumar ha registrado una serie de enmiendas aprovechando la tramitación de la Ley sobre eficiencia judicial y protección de consumidores para incluir contratos de alquiler residencial indefinidos (es decir, sin límite temporal), lo que supondría una vuelta al alquiler de renta antigua de Franco. Propone que se incluya también el alquiler vacacional y de habitaciones en el mecanismo de control de precios en las zonas de mercado tensionado.

El hecho de imponer contratos de alquiler residencial indefinidos supondría muchos problemas, ya que se trata de una medida en la que contamos con experiencia, porque es un sistema que ya se aplicó en España durante el franquismo.

En declaraciones para OKDIARIO, Ana González Alonso, vicesecretaria de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y abogada asegura que «es una vuelta atrás porque los contratos de prórroga forzosa o indefinidos, que ya tuvimos experiencia en 1964, lo que supusieron fue una congelación en el importe de las rentas, una disminución en el porcentaje del parque inmobiliario destinado al alquiler en España y una congelación del mercado inmobiliario».

Una vuelta al pasado del alquiler

El objetivo de esta medida sería reducir el déficit de vivienda, sin embargo, sólo puede empeorar la situación.»Entendemos que con las cosas que no han funcionado en un momento dado, lo mejor es que no se repita la historia. No es una medida que sirva para paliar el déficit de acceso a la vivienda en España, al revés, podría suponer una congelación mayor», explica González.

El problema de la falta de oferta

El problema principal es la falta de oferta. «La Ley de Vivienda se esperaba que fuera la panacea y la solución a los problemas de acceso a la vivienda, y se ha podido comprobar que este problema es por falta de oferta», aclara.

La aplicación del alquiler indefinido en el pasado ya causó la reducción de la oferta de viviendas en alquiler. «Esta medida es un paso atrás muy grande, tenemos que aprender de la historia. Y esta historia nos ha dicho que la Ley del 64 de arrendamientos urbanos, que aún está vigente en algunos casos, lo que supuso fue una congelación de los precios del alquiler y una reducción del porcentaje de viviendas en alquiler en España. Fue el periodo de tiempo con el porcentaje de viviendas en alquiler más bajo», expone la vicesecretaria de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana.

No frena la especulación

Tampoco es una medida que frene la especulación, que es lo que se pretende con esta medida. «Al contrario, el alquiler indefinido no va a frenar la especulación… Podría ser una vuelta atrás impresionante y ya estamos viendo los efectos de la Ley de Vivienda, que es una reducción de la oferta de vivienda en el mercado», aclara.

La propuesta de Sumar también pretende limitar el importe del alquiler en los contratos temporales, sin embargo, el Gobierno ya está elaborando una ley para establecer cuáles son las características de los contratos de arrendamiento temporales.

De esta forma, el Gobierno ya está trabajando en una ley para perseguir el fraude que se pueda cometer en los contratos de alquiler temporal, que al final sean de vivienda habitual. «Hay una directiva de la Unión Europea que va a hacer un registro único de los contratos de arrendamiento temporales y turísticos inferiores a un año, por lo que habrá un mayor control para vigilar el fraude. No es necesario limitar el precio del alquiler… No por eso va a haber más viviendas», indica.

La hiperrregulación, al final lo que está provocando es una asfixia del mercado del alquiler

Reducción del parque de alquiler

«Es volver a los años 60, y a la reducción del parque de alquiler que supuso los contratos indefinidos, que fue la más grande de la historia de España. Es decir, sacar fuera del mercado las viviendas y que los propietarios vendan, y entonces no quieran alquilar», asegura.

Subir la presión fiscal

La propuesta de sumar también habla de subir la presión fiscal, que ya es una de las más altas de Europa. «Hay un informe de la Unión Europea, de junio de 2024, que en el caso de España indica que existe la mayor presión fiscal en la propiedad, que es superior a la media de la Unión Europea en 4 puntos», explica González.

Falta de seguridad jurídica

Es necesario dotar de seguridad jurídica al mercado. «Hay un informe del Banco de España, del 2020, que dice que la intervención pública del mercado del alquiler, como es la propuesta de Sumar, lo que hace es no dotar de seguridad jurídica y no estimula la oferta del alquiler», defiende.

«Lo que se tiene que hacer es agilizar los desahucios y medidas que reduzcan la carga tributaria para el propietario, y dotar de viviendas de alquiler asequible. La falta de seguridad jurídica y la falta de estimulación al propietario hacen una contracción en el mercado del alquiler», concluye.