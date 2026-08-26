Los sudokus están bien pero los expertos recomiendan este ejercicio para entrenar la memoria y la agilidad mental

El sudoku es referencia obligada para quienes quieren mantener la mente activa. Obliga a razonar, a fijarse en los detalles y a no perder la concentración hasta el final. Pero cada vez son más los especialistas que señalan que, si el objetivo es entrenar de verdad la memoria, convienen otras actividades y variar el tipo de ejercicio.

Ahí es donde entra en juego el cuaderno Rubio ‘Ejercicios para potenciar la memoria y la concentración’, uno de los productos más interesantes entre el público adulto.

Por qué no basta un solo tipo de ejercicio

Expertos en estimulación cognitiva coinciden en que el cerebro se beneficia más cuando se le pone a prueba con estímulos distintos, no siempre con el mismo formato. El sudoku trabaja sobre todo la lógica numérica, pero deja fuera otras funciones igual de importantes, como el lenguaje, la atención sostenida o la memoria a corto plazo. Por eso cada vez se recomienda más combinar varios tipos de ejercicios en lugar de repetir siempre el mismo patrón.

Un cuaderno pensado para adultos

Aunque los cuadernos Rubio son sinónimo de infancia para muchas generaciones, la marca lleva tiempo apostando por una colección específica para adultos. Este cuaderno en concreto reúne más de cien ejercicios de escritura, lectura, atención, lenguaje y concentración, pensados para trabajar distintas capacidades a la vez y no solo el cálculo, como ocurre con los pasatiempos clásicos.

Combina juegos de palabras, ejercicios de atención al detalle y actividades de razonamiento, de modo que la mente tiene que adaptarse constantemente en lugar de acomodarse a una única mecánica, que es justo lo que ocurre cuando se hace siempre el mismo sudoku.

Un hábito con beneficios reales

Basta con dedicar unos minutos al día para notar la diferencia, mejora la capacidad de concentración, te da más agilidad para retener información y una sensación general de tener la mente más despierta. Es una actividad que se puede practicar en cualquier lugar y momento, sin depender de una pantalla, algo que muchas personas valoran positivamente para desconectar del móvil o el ordenador.

La alternativa que están recomendando los especialistas

Así que si hasta ahora tu única rutina mental era el sudoku del periódico, quizá sea buen momento para sumarle algo de variedad. El cuaderno Rubio ‘Ejercicios para potenciar la memoria y la concentración’ se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan entrenar la mente de forma completa, sencilla y sin necesidad de tecnlogía.