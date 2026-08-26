Page: «El mando único hubiera estado mucho antes si no hubiera sido en vacaciones, es triste llegar a esta conclusión»

El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado la gestión de la crisis migratoria en Ceuta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha considerado que, de haberse producido la invasión antes de las vacaciones, hubiera sido diferente.

«En realidad hemos tenido la desgracia, y esto duele especialmente, de que se haya producido el incidente de seguridad al comienzo de las vacaciones. A lo mejor ese mando único hubiera estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones. Es triste llegar a esta conclusión», ha aseverado el presidente castellanomanchego, en declaraciones a los medios, este miércoles.

Page, que se ha referido a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como «una invasión, una violación de la integridad territorial», ha advertido que se trata además de «un problema claramente de seguridad nacional al que hay que responder con toda la fuerza del Estado».

«La respuesta ha sido evidentemente insuficiente de todo punto de vista, creo que lo piensa todo el mundo en España», ha añadido. «El que piense de otra manera simplemente es que no ha visto lo que ha pasado».

Aunque ha manifestado que dará todo su apoyo al ministro Ángel Torres al frente del mando único, el presidente regional ha señalado la imagen de «impotencia en el control de las fronteras» y se ha referido a las «discrepancias y contradicciones en las distintas versiones» a tenor de las declaraciones cruzadas de la titular de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El presidente autonómico ha reclamado, por otra parte, «que se abran negociaciones entre el Gobierno y la oposición para alcanzar un auténtico pacto de Estado en relación con la migración». «Un buen pacto de Estado en materia de migración no le tendría que terminar de gustar a ninguno de los radicales en unos extremos y en otros», ha declarado García-Page.

Para el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, «en el actual ambiente político de crispación, de frentismo, hay tantos muros que es imposible alcanzar un acuerdo».

Sin embargo, ha asegurado que «se necesita que se saque del frentismo barato y del populismo barato el cómo tratar humana y legalmente a las personas que quieren venir desde fuera por necesidad, pero sabiendo que todo tiene que tener un límite y que todo tiene que tener un perímetro».