La AEMET activa las alertas por la llegada de una DANA y un contraste térmico que asusta: las zonas afectadas

Las alertas por la llegada de una DANA son una realidad, la AEMET no duda en lanzarlas antes de tiempo ante un contraste térmico que asusta, las zonas afectadas por este fenómeno pueden ser del todo inesperadas. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando en unos días en los que el contraste térmico puede dar lugar a una serie de cambios extraordinarios.

La llegada de una DANA puede acabar siendo la peor pesadilla de un territorio que se prepara para esta temporada de lluvias intensas que puede cambiarlo todo. Tenemos por delante un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente la vuelta a la rutina puede acabar peor de la temporada.

Una DANA y un contraste térmico asusta a los expertos

La realidad es que estamos dejando atrás el verano y lo hacemos de tal manera que tocará empezar a pensar en algunos cambios destacados. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que vamos a volver a la carga con una mirada al cielo.

Los últimos días hemos visto unas lluvias que han caído con una intensidad nunca vistas y con las alertas en segundo plano. Nos hemos dado cuenta de que no es posible predecir con exactitud ese fenómeno que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Es momento de saber qué es lo que puede esperarnos con la llegada de una nueva amenaza, un fenómeno que puede complicarse por momentos y que no es nada bueno.

El tiempo se convierte en nuestro peor enemigo a las puertas de un otoño que se espera de lo más movido. Tocará prepararse para unas cifras que, sin duda alguna, serán las que nos afectarán de lleno.

Estas son las zonas afectadas por las alertas de la AEMET

Los expertos en el estudio del tiempo no dudan en darnos algunos datos destacados de cara a una recta final de la semana, la última de vacaciones para todos que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica algunos detalles que pueden ser claves.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se espera un día inestable marcado por una baja situada en el entorno de las islas británicas, aunque con incertidumbre con respecto a su posición exacta. Se prevé que los frentes asociados a la borrasca recorran la mitad noroeste peninsular y dejen cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones localmente fuertes, acompañadas de tormentas y persistentes, especialmente en el sudoeste de Galicia. Las precipitaciones pueden extenderse al sudoeste de la Península y a los litorales del nordeste y Baleares. De forma menos probable podrían darse algunos chubascos débiles vespertinos en el sudeste y, por evolución diurna, en el Pirineo, donde pueden ser localmente fuertes e ir con tormentas. En Canarias, la cola de un frente se espera que oscurezca los cielos desde los nortes y deje precipitaciones localmente moderadas en las islas montañosas. Se esperan brumas frontales en zonas montañosas del noroeste. Calima débil en Baleares Las temperaturas máximas bajarán de forma prácticamente generalizada, incluso notable en zonas del interior peninsular; por el contrario, en los litorales, prelitorales mediterráneos y en Canarias se mantendrán sin cambios o subirán. Se podrán superar los 35 grados en puntos del valle del Ebro, de Mallorca, en los prelitorales del Levante y zonas bajas del sudeste. Las mínimas también en descenso en el interior, con algún ascenso en el sudoeste y Baleares y sin cambios en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes y con acumulados significativos en el sudoeste de Galicia y, por la tarde, chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo. Temperaturas elevadas en interiores del tercio oriental y Baleares. Descenso notable de las temperaturas máximas (de al menos 6 grados) en puntos del interior peninsular. Se espera un predominio del viento del sudoeste en la Península, moderado en general y con intervalos puntualmente fuertes, con alguna racha muy fuerte en zonas de montaña de la mitad norte. En el litoral del mar de Alborán, en el Cantábrico y norte de Galicia, se espera un poniente moderado, sin descartar intervalos fuertes. En Canarias, viento de norte tendiendo a nordeste moderado».