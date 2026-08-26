La Ley lo confirma: se permite ayudar en el negocio familiar si estás de baja en tu trabajo y no te pueden despedir

El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia de forma reciente sobre el caso de los trabajadores que están de baja por un problema de salud mental y que en alguna ocasión realizan una labor en un negocio familiar. La Justicia ha dejado claro que desarrollar esta actividad en ocasiones puede ser beneficiosa para la recuperación y, en caso de proceder a un despido disciplinario, la empresa en cuestión tendría que demostrar los efectos negativos de esta conducta. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho la Justicia sobre las personas que están de incapacidad temporal.

Un informe publicado por Randstad el pasado 6 de julio de 2026 cifró en 1,6 millones el número de trabajadores españoles que falta cada día a su puesto de trabajo, de los cuales un 77,4% lo hace por una baja médica o incapacidad temporal. Es decir, 1,24 millones de empleados falta cada día a su puesto de trabajo por sufrir una dolencia que ha sido certificada por los servicios médicos de la Seguridad Social.

Lógicamente, este supone un gran esfuerzo económico por parte del Gobierno y esto ha obligado a la Seguridad Social a incrementar el control sobre las personas que se encuentran disfrutando de la baja laboral en 2026. Por ello, según informó recientemente el abogado Ignacio de la Calzada, las autoridades aumentarán el control en los próximos meses. «Si has cogido más de dos bajas laborales en el último año, esto te interesa porque el Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en el mismo año», dijo en un vídeo publicado en las redes sociales.

La Justicia da la razón a un trabajador de baja

Uno de los grandes conflictos entre empleados que están de baja laboral y las empresas tiene que ver con las acciones que pueden realizar estos trabajadores y que pueden desembocar en un despido disciplinario, conforme dicta el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 54.2. El último caso al respecto tiene que ver con la sentencia del Tribunal Supremo que ha dado la razón a un trabajador de baja por salud mental que ayudó en un negocio familiar. La Justicia ha dejado claro que esta actividad puede influir en mejorar estos problemas psicológicos.

Esta sentencia fue publicada el pasado 1 de julio de 2026 por el Tribunal Supremo y ha resuelto un litigio judicial que comenzó en el año 2023, cuando una empresa procedió al despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal debido a un trastorno de ansiedad reactiva generado en su puesto de trabajo que ayudó en un negocio familiar. Este trabajador, que tenía la responsabilidad de organizar y dirigir operaciones diarias en un campo de golf desde 2005, entró en este periodo de baja en el año 2022 tras recibir el visto bueno de los tribunales médicos por este problema.

La empresa en cuestión procedió con el despido disciplinario cuando acreditaron, vía unos detectives privados, la presencia del trabajador en el negocio de su pareja. Tras este suceso, el beneficiario de la incapacidad temporal llevó el caso a los tribunales y le han acabado dando la justicia. ¿El motivo? El Tribunal Supremo entiende que la realización de actividades con familiares puede ser idónea dentro del proceso patológico.

De esta forma, el Alto Tribunal deja claro en su sentencia que la carga de probar el perjuicio real para la salud de realizar esta acción recae de forma exclusiva sobre la empresa, que lo tendrá que demostrar mediante pruebas médicas el impacto negativo de desarrollar esta actividad. Así que, ante la imposibilidad de esto, el Supremo dio la razón al trabajador de baja, que tendrá que ser indemnizado como tal después de haber sido víctima de un despido.