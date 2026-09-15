Ceuta, una economía bajo presión: ¿cuánto está costando la crisis?

La crisis en Ceuta no sólo tiene consecuencias políticas y sociales: también está dejando una importante factura económica. La caída de la actividad están golpeando especialmente al comercio, la hostelería y el turismo, sectores fundamentales para la economía de la ciudad.

¿Sabes cuánto dinero está perdiendo Ceuta, qué sectores están sufriendo más o qué medidas se han puesto en marcha para amortiguar el impacto? Pon a prueba tus conocimientos con este quiz y descubre cómo la situación está afectando a la economía ceutí.