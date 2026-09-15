Antonio Coto, soldador sevillano (27 años): «Puedo ganar 6.000 euros al día y sólo tengo que trabajar tres veces al mes»

Cuando hablamos de salarios bien remunerados en España, lo primero que se nos viene a la cabeza son profesiones relacionados con la ingeniería, medicina e incluso derecho. Sin embargo, existen determinados oficios especializados que pueden alcanzar cifras sorprendentes cuando existe una elevada especialización debido a la alta demanda, sobre todo si se trata de trabajos manuales que no pueden ser sustituidos por máquinas ni por el auge de inteligencia artificial.

Antonio Coto, soldador sevillano de 27 años, asegura que hay trabajos en los que un profesional puede cobrar alrededor de 6.000 euros por jornada. Por eso cada vez más personas optan por estudiar un grado de formación profesional, ya que las garantías de encontrar trabajo en el mercado laboral son cada vez más altas. Pero detrás de estas cifras existe una realidad menos atractiva: riesgo, certificaciones, desplazamientos y unas condiciones de trabajo extraordinariamente exigentes.

La falta de soldadores convierte la especialización en un valor añadido

La industria de la soldadura necesita profesionales capaces de realizar su trabajo con elevada precisión, especialmente en instalaciones y proyectos en los que cualquier defecto puede provocar importantes consecuencias económicas o de seguridad.

No todos los soldadores, sin embargo, realizan los mismos trabajos ni perciben remuneraciones similares. Experiencia, certificaciones, técnica utilizada, sector industrial, peligrosidad, disponibilidad para desplazarse y trabajo en otros países son algunos de los factores que pueden incrementar considerablemente los ingresos.

Antonio Coto representa precisamente ese perfil especializado. A sus 27 años, el sevillano ha explicado cómo un oficio tradicional puede alcanzar remuneraciones muy altas cuando el trabajador consigue acceder a determinados proyectos.

Hasta 70 euros netos por hora en algunos proyectos

Según revela antonio Coto, su primera nómina como soldador especializado fue suficiente para cambiar la percepción que tenía de la profesión. El joven recuerda haber recibido alrededor de 3.200 euros durante sus primeros meses y reconoce que inicialmente pensó que se trataba de un error.

A partir de ahí, según explica, la experiencia y la especialización permiten acceder a proyectos con condiciones económicas muy superiores. Antonio Coto asegura que un soldador experimentado puede llegar a percibir «70 euros limpios por hora en buenos proyectos».

Además del salario, determinados trabajos pueden incorporar dietas y complementos vinculados a desplazamientos o estancias en el extranjero. Precisamente esa diferencia resulta fundamental para entender por qué dentro de un mismo oficio pueden encontrarse remuneraciones tan distintas.

Soldadura subacuática: el extremo de la profesión

Si existe una modalidad que destaca por sus condiciones extraordinarias es la soldadura subacuática. Antonio Coto asegura que un soldador dedicado a estos trabajos puede llegar a cobrar 5.000 libras diarias, aproximadamente 6.000 euros según el cambio utilizado en el relato.