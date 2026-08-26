Fabricado en España y capaz de superar los 550 km/h: así es el nuevo gigante de rescate del Ejército

El Ejército del Aire ha hecho oficial la incorporación del avión de búsqueda y rescate más avanzado de su historia. Hace dos meses, el Ministerio de Defensa y Airbus Defence and Space formalizaron la recepción del primer C295, ensamblado íntegramente en España, en Sevilla.

La aeronave realizará en los próximos días su vuelo de traslado hacia el Ala 46, con base en Gran Canaria. Allí quedará operativa para misiones de vigilancia marítima y rescate. Es el sustituto de la flota de aviones CN-235 Vigma, en servicio desde 2008, con un salto cualitativo notable en alcance, tecnología y capacidades tácticas.

Este nuevo modelo supera los 550 km/h y está diseñado para operar en entornos marítimos y terrestres. Entre sus misiones se encuentran las operaciones nacionales e internacionales de búsqueda y rescate, la vigilancia marítima de medio y largo alcance y la lucha contra el contrabando, la inmigración irregular y el narcotráfico.

34 aviones y una flota de 46 unidades

Este tipo de aviones es solo el inicio de un programa de renovación mucho más ambicioso. A finales de 2023, España compró un lote de 16 C295 en configuraciones de búsqueda y rescate y patrulla marítima. 2 años después se hizo un segundo pedido de 18 aviones en materia de transporte. Con esto, ya es una flota de 46 unidades de la flota. Durante este año, llegarán cuatro unidades más.

El C295 se ensambla en la Línea de Ensamblaje Final (FAL) de Airbus en Sevilla, la cual está acelerando su producción a 13 aviones al año para poder hacer frente a la demanda internacional. El modelo es el líder de su segmento, con el 85% de la cuota de mercado mundial y 335 pedidos distribuidos en 39 países.

El presidente de Airbus en España, Francisco Javier Sánchez Segura, abrevió el significado de esta entrega: «Cumplir con los plazos de entrega en un programa de esta complejidad técnica reafirma nuestro compromiso con la autonomía estratégica de España y nuestra capacidad para transformar la innovación industrial en ventajas operativas reales».