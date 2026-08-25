El presidente socialista de la Diputación de Sevilla regala 150.000 euros más a Palestina y Cuba que al terremoto de Venezuela

El presidente socialista de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos, ha decidido destinar más dinero público a proyectos en Palestina y Cuba que a los afectados por los terremotos registrados en Venezuela. En concreto, la institución provincial reserva 150.000 euros para un proyecto educativo en la Franja de Gaza y otros 100.000 euros para una iniciativa en Cuba, mientras que la ayuda destinada a paliar las consecuencias de los seísmos en Venezuela se queda en 100.000 euros.

El reparto supone que los proyectos destinados a Gaza y Cuba reciben conjuntamente 250.000 euros, frente a los 100.000 euros que la Diputación de Sevilla ha reservado para atender las consecuencias de los terremotos en Venezuela. Es decir, el Gobierno socialista provincial destina 150.000 euros más a las actuaciones en Palestina y Cuba que a la emergencia provocada por los terremotos en territorio venezolano.

Las tres partidas forman parte del paquete extraordinario de 600.000 euros aprobado por la Diputación de Sevilla dentro del denominado plan ‘Sevilla de Cien’, destinado a financiar diferentes actuaciones de emergencia y cooperación internacional.

La mayor partida corresponde a Gaza. La Diputación ha previsto 150.000 euros para un proyecto denominado «Aprender en medio de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza», que será gestionado a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). El objetivo declarado es garantizar la continuidad educativa de los menores palestinos ante la situación humanitaria derivada de la guerra.

100.000 euros para Cuba

A los 150.000 euros destinados a Gaza se suman otros 100.000 euros para Cuba, una cantidad que será canalizada a través de la Asociación Andalucía-Cuba. En este caso, el proyecto seleccionado lleva por título «Electrificación fotovoltaica de centros de salud y escuelas especiales en Pinar del Río» y pretende mejorar el suministro eléctrico de instalaciones consideradas esenciales para la población.

El resultado del reparto es especialmente llamativo: Gaza recibe 50.000 euros más que Venezuela, mientras que Cuba recibe la misma cantidad que los afectados por los terremotos. Sumadas ambas partidas internacionales, Palestina y Cuba acumulan 250.000 euros, frente a los 100.000 euros destinados a Venezuela.

Venezuela recibe menos dinero

La Diputación de Sevilla ha reservado 100.000 euros para atender las consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela. El dinero forma parte del mismo paquete extraordinario de 600.000 euros aprobado por la institución provincial. La comparación entre las tres partidas permite comprobar que la ayuda destinada a los proyectos de Gaza y Cuba supera ampliamente a la reservada para los damnificados por los terremotos venezolanos.

El resto del paquete extraordinario se completa con otras partidas, entre ellas 250.000 euros para el programa de formación y especialización profesional «Hércules Sevilla», impulsado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.