Vox exige al PSOE acabar con el «despilfarro ideológico» en la Diputación de Sevilla tras la información de OKDIARIO

La información publicada por OKDIARIO sobre las ayudas de la Diputación de Sevilla a proyectos de cooperación internacional ya tiene respuesta política. Vox ha exigido al PSOE que ponga fin al «despilfarro ideológico» en la institución provincial después de que este periódico revelara que el Gobierno socialista de la Diputación destinará 150.000 euros a un proyecto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en la Franja de Gaza.

La formación ha reaccionado a la noticia poniendo el foco en el destino de los fondos públicos de la institución que preside el socialista Francisco Javier Fernández de los Ríos. Vox reclama que el dinero de los sevillanos se emplee en atender las necesidades de los municipios de la provincia y no en financiar proyectos de cooperación internacional que, a su juicio, responden a una determinada orientación ideológica.

El partido de Santiago Abascal considera especialmente llamativo que la Diputación sevillana reserve 150.000 euros para los llamados «refugiados palestinos» mientras existen necesidades en la propia provincia. La cantidad forma parte de una partida extraordinaria de 600.000 euros contemplada por la institución provincial para diferentes proyectos de emergencia.

La reacción de Vox llega directamente después de la información publicada por OKDIARIO, que puso el foco en el reparto de estas ayudas y, especialmente, en la cantidad destinada a Gaza. La formación ha utilizado ahora esos datos para reclamar al PSOE un cambio en las prioridades de la Diputación.

Vox reclama acabar con el «despilfarro ideológico»

Vox califica estas políticas de «despilfarro ideológico» y exige al PSOE que cese inmediatamente este tipo de actuaciones desde la Diputación. La formación defiende que los recursos provinciales deben dirigirse a resolver los problemas que afectan directamente a los ciudadanos de Sevilla.

En este sentido, Vox critica que una administración cuya función principal es prestar asistencia y cooperación a los municipios de la provincia dedique parte de sus recursos a iniciativas desarrolladas fuera de España. Su planteamiento pasa por priorizar las inversiones que repercutan directamente en los sevillanos y en las entidades locales.

La formación considera que el dinero público debe emplearse en cuestiones como las infraestructuras, los servicios públicos y las necesidades de los municipios, en lugar de destinarse a programas de cooperación internacional.

También pone el foco en las ayudas a Cuba

Vox no limita sus críticas a la partida destinada a Gaza. La formación también señala los otros proyectos internacionales incluidos en el mismo paquete extraordinario de ayudas.

Entre ellos figura una subvención de 100.000 euros para Cuba, destinada a un proyecto de electrificación fotovoltaica de centros de salud y escuelas especiales en Pinar del Río. La ayuda será canalizada a través de la Asociación Andalucía-Cuba.

De este modo, Vox pone el acento en que la Diputación va a destinar un total de 250.000 euros a proyectos en Gaza y Cuba dentro de ese paquete extraordinario de 600.000 euros. Para la formación, este reparto demuestra cuáles son las prioridades del Gobierno socialista provincial y evidencia la necesidad de modificar el destino de los fondos públicos.