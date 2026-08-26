Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Si quieres repostar hoy en alguna de las gasolineras de las principales andaluzas te mostramos las más económicas
El día más barato para echar gasolina es este: que no te engañen
Misterio resuelto: estos son los kilómetros reales que puedes conducir con la reserva de tu coche encendida
¿Tienes previsto hacer algún desplazamiento con el coche hoy miércoles? Si es así será bueno saber dónde llenar el depósito dado que el precio de la gasolina puede variar, aunque sea ligeramente, en función de dónde repostes. De este modo, y a partir de lo que señala el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, este es el precio de la gasolina hoy 26 de agosto con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.569 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.569 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- SCA Agraria San Antón. Pruna. Avenida de los Emigrantes, s/n. Precio: 1.572 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.575 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.575 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.575 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.824 €/l.
Diésel
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.689 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.699 €/l.
- Mairena Agrícola, S.C.A.. Mairena del Alcor. Calle Camino de Alconchel, 42. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.709 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málagas estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.608 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.609 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.629 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.629 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.630 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.775 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.800 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.809 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.819 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.825 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.825 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera A-366, calle Castillo, km 1. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.729 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: 1.739 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.739 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.754 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.755 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.614 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.614 €/l.
- Autonetoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1.614 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.619 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.620 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.637 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.779 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.719 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.738 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.539 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.550 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al Recinto Ferial, s/n. Precio: 1.595 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.595 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.595 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.649 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.709 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.786 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.789 €/l.
- E.S. Las Cuevas. Villarrubia. Carretera Palma del Río, km 12,5. Precio: 1.804 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.809 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.639 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.722 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.725 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.739 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al Recinto Ferial, s/n. Precio: 1.745 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.745 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.745 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 26 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada cestas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- BP. Casanueva. Carretera Tocón-Pinos Puente, km 22,5. Precio: 1.415 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.544 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.549 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.699 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.729 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Gasolinera Martín. Huétor Vega. Avenida de Andalucía, 69. Precio: 1.759 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.639 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.684 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.689 €/l.
- Granasol San Pablo. Armilla. Avenida Poniente, 45. Precio: 1.699 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.699 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.699 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.709 €/l.
Con estos datos ya puedes saber dónde repostar hoy o dónde están las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas, pero si quieres hacer tu propia consulta, puedes entrar tú mismo en el Geoportal y hacer búsqueda para cualquier otro municipio o ciudad o las mismas que ya hemos visto pero en otra hora, con precios actualizados. Además los resultados los puedes ver en forma de listado o también en forma de mapa, más detallado, como este que te dejamos de Granada, a modo de ejemplo: