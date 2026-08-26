Los psicólogos infantiles coinciden: la frase de 8 palabras que relaja a un niño enfadado en 30 segundos y siempre funciona

Los psicólogos infantiles llevan años estudiando las conductas de los bebés y los métodos para tranquilizar a los niños cuando están enfadados. Ahora, los expertos en la materia han dado con una frase de 8 palabras y que en menos de un minuto puede hacer magia para calmar a tu hijo o hija pequeño. La psicología ha confirmado los resultados y esto es todo lo que debes saber sobre la frase viral para calmar a los niños pequeños cuando están enfadados.

Las llamadas «rabietas» o «pataletas» son muy asiduas en los niños y una prueba de fuego para los padres, especialmente primerizos, que tienen que saber hacer frente a los niños pequeños. Estos enfados pueden suponer un gran reto para las parejas, que tienen que afrontar con el mayor tacto posible estas reacciones de los bebés porque ya sabemos todos que esto acabará formando la personalidad de los niños.

Por ello, los psicólogos infantiles llevan años estudiando las conductas de los niños pequeños y también ofreciendo posibles soluciones para que los padres puedan calmar estas «rabietas» de los más pequeños de la casa. Un estudio reciente ha desvelado cuál es la frase de ocho palabras y que se pronuncia en segundos que puede calmar en menos de un minuto a un niño. No es un truco de magia, pero estudios recientes de psicología han demostrado que funciona a la perfección. Todo con el objetivo de calmar a un niño enfadado.

La frase de 8 palabras para un niño enfadado

Esta frase mágica la ha puesto encima de la mesa el psicólogo infantil Jeffrey Bernstein. Este experto en la materia, que cuenta con más de 30 años de experiencia en la psicología infantil, ha desvelado esta frase de 8 palabras en la prestigiosa revista Psychology Today. Lógicamente, esta frase ya se ha hecho viral y aparece en medios de comunicación de todo el mundo.

«Sé que estás enfadado; estoy aquí para ayudarte». Esta es la frase que ha desvelado el psicólogo infantil Jeffrey Bernstein, que consta de ocho palabras y que, según esta eminencia, es capaz de calmar y reducir el enfado de los niños y niñas pequeñas. ¿El motivo? Esta frase tiene dos aspectos fundamentales que pueden hacer mella en el niño: empatía y seguridad.

Según este psicólogo infantil, reconocer que «sé que estás enfadado» valida la emoción y puede crear una empatía con el niño, que sentirá que le entiendes y eso repercutirá de forma positiva en su conducta. Por su parte, el «estoy aquí para ayudarte» refuerza la seguridad del niño y comprende que no está solo ante su enfado. Siente que tiene un hombro en el que apoyarse y esto reducirá su nivel de estrés. Además, la frase en su conjunto desactivará la ira, ya que el cerebro bajará la intensidad de la respuesta emocional.

Para bajar el nivel de enfado del niño, también será muy importante que los padres pronuncien esta frase con un tono adecuado para crear un combinado perfecto que pueda acabar con la rabieta de tu hijo o hija.