El Ibex 35 sube un 0,27% en la apertura y se sitúa en los 20.100 puntos, con el crudo bajando más de un 2%

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este miércoles, 26 de agosto, con un avance del 0,27% que le ha llevado a situarse en los 20.109 puntos tras registrar ayer pérdidas del 0,2% que le situaron por debajo de los 20.100 enteros.

Los inversores seguirán pendientes este miércoles de los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos y el acuerdo que están tratando de concretar la República Islámica y Omán para la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, abordó ayer junto su homólogo iraní, Abbas Araqchi, «un plan por fases» para la reanudación «segura» de la navegación en Ormuz, durante una visita a Teherán.

El marco de negociación propuesto incluye la creación de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz y un acuerdo para poner en marcha un proyecto conjunto de desminado del estrecho.

No obstante, las autoridades iraníes han subrayado que este «plan por fases» que han coincidido en establecer con Omán para la gestión del tránsito por el estrecho de Ormuz no implica la «apertura inmediata» del estratégico paso, dado que ésta está supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por Teherán. De lo contrario, ha advertido, esta vía navegable «permanecerá cerrada».

Qaribabadi ha apuntado que la ruta de entrada al golfo Pérsico discurrirá por aguas iraníes y la de salida por aguas territoriales omaníes. No obstante, ha agregado, «en ambas, los buques atravesarán aguas iraníes» como parte de esa suerte de «autopista de ida y vuelta con una anchura total de unas siete millas (unos once kilómetros)».

Con todo, el viceministro ha aclarado que esta ruta es de carácter «temporal» en la medida en que Teherán y Mascate habrán de negociar en un plazo de entre 30 y 60 días una nueva que sea «permanente».

Asimismo, ha asegurado que «la ruta sur del estrecho de Ormuz se cerrará», en alusión al corredor meridional controlado por Estados Unidos, según declararon al portal Axios dos funcionarios estadounidenses que destacaron el transporte de 10 millones de barriles de petróleo diarios. «Esto es un acuerdo. Omán acepta que se cierre esta ruta, y el asunto se comunicará a la Comunidad Internacional», ha aseverado Qaribabadi.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 2,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 86,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), abarataba su precio un 2,5%, hasta los 80,2 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este miércoles con escasas referencias económicas en Europa y tendrán el foco puesto sobre EEUU, que publicará el PIB del segundo trimestre, así como el indicador de precios que sirve de guía a la Reserva Federal (Fed) para medir el comportamiento de la inflación, y todo ello antes de la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, que arranca mañana jueves y que contará el viernes con la intervención del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en su estreno en este simposio.

También los mercados esperan con mucha expectación los resultados del fabricante de chips estadounidense Nvidia, que se conocerán hoy mismo tras el cierre de las Bolsas europeas.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas los datos de hipotecas sobre viviendas del mes de junio, que aumentaron un 10,8% en tasa interanual, hasta los 45.907 préstamos, su mayor cifra en este mes en 16 años.

Las empresas del Ibex 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban IAG (+1,36%), ArcelorMittal (+1,05%), BBVA (+0,73%), Santander (+0,70%) e Inditex, que se anotaba ganancias del 0,69%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Ferrovial (-1%), Repsol (-0,93%), Naturgy (-0,47%) y Acciona Energía, que se dejaba un 0,19%.

Mercados internacionales

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. París y Milán se anotaban subidas del 0,3% y del 0,2%, respectivamente, mientras que Francfort y Londres perdían un 0,1% a las 9.10 horas.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1669 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,638%.