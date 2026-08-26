¿Por qué Mercadona coloca algunos productos en las cabeceras de los pasillos? Un analista del sector retail analiza la estrategia de distribución

Cuando hacemos la compra siempre en el mismo supermercado llega un momento en el que apenas necesitamos buscar. Sabemos dónde está por ejemplo la leche, qué pasillo tenemos que recorrer para coger el detergente y dónde encontraremos aquello que compramos cada semana. Ese recorrido casi automático tiene más importancia de la que parece y Mercadona lo valora aunque no del mismo modo que la mayoría de supermercados.

Nos referimos en concreto al final de los pasillos donde solemos encontrar las llamadas cabeceras de góndola. Su posición las convierte en lugares especialmente visibles y muchas cadenas las aprovechan para colocar ofertas, novedades o productos que quieren destacar durante un periodo determinado. En Mercadona, sin embargo, el planteamiento que ha llamado la atención de David Ferro, analista especializado en retail y gran consumo, es diferente. La explicación tiene que ver con una palabra que aparece constantemente cuando se analiza el modelo de la cadena valenciana: eficiencia. Es decir que para la compañía valenciana, menos cambios en esos espacios permiten simplificar la compra, pero también el trabajo que se realiza cada día dentro de la tienda.

¿Por qué Mercadona coloca algunos productos en las cabeceras de los pasillos?

Las cabeceras de los supermercados tienen una ventaja evidente frente a otros puntos. Para ver los productos situados en ellas ni siquiera hace falta entrar en el pasillo correspondiente ya que se ubican frente al recorrido principal y consiguen captar la atención con facilidad. De ahí que tradicionalmente hayan servido para promociones temporales. Durante unos días pueden albergar una determinada marca, una oferta concreta o una campaña para después desmontarse y dejar paso a la siguiente.

Ferro se fijó precisamente en el uso que Mercadona hace de estos espacios y en la ausencia de ese continuo movimiento promocional. Según explicaba en su análisis, esta decisión responde al enfoque de la compañía de «simplificar, agilizar y hacer extremadamente eficiente la compra del cliente». La cuestión no estaría, por tanto, únicamente en decidir qué producto merece ocupar un lugar privilegiado. Lo importante es evitar que esa zona se transforme continuamente y altere un entorno que el comprador habitual ya conoce.

Menos distracciones para alguien que ya sabe dónde está cada producto

Pensemos en nuestra propia forma de comprar. Cuando acudimos semanalmente al mismo establecimiento solemos repetir buena parte del recorrido e incluso es fácil que sepamos dónde estar un producto antes de entrar a su pasillo. Pero lo que pasa con una cabecera promocional es que busca romper durante unos segundos esa rutina. Está diseñada para llamar la atención hacia algo que quizá el cliente no tenía previsto comprar. Es una estrategia habitual en distribución, pero no encaja de la misma manera con el modelo que describe Ferro.

Mercadona en cambio apuesta por una experiencia que resulte estable y reconocible para quien vuelve periódicamente a sus establecimientos. El analista lo resume explicando que la compañía «elimina esta capa de complejidad» y prefiere que el cliente pueda localizar los productos prácticamente de manera automática y sin demasiadas distracciones. La distribución deja así de ser únicamente una cuestión estética ya que saber dónde están las cosas puede ahorrar tiempo y hacer que una compra cotidiana resulte mucho más sencilla.

La política de precios también explica esta decisión

Existe otro elemento que ayuda a entender por qué las cabeceras promocionales tienen menos protagonismo dentro de este modelo y tiene que ver con el precio. Este tipo de espacios suele estar muy relacionado con campañas que duran un tiempo determinado. Un producto ocupa una posición privilegiada mientras existe una promoción y, cuando ésta termina, deja sitio al siguiente. Según el análisis de Ferro, la apuesta de Mercadona por una mayor estabilidad de precios reduce la necesidad de recurrir continuamente a esa fórmula. «Al no tener campañas rotativas, las cabeceras pierden sentido», señala.

Esto no significa que el final de los pasillos tenga que estar necesariamente vacío ni que ningún producto pueda aparecer allí. La diferencia está en no utilizar sistemáticamente esos metros como un escaparate de promociones que se suceden unas a otras y obligan a modificar constantemente su presentación.

Las cabeceras también suponen trabajo para los empleados

La explicación no termina en el cliente. Cada vez que cambia una campaña alguien tiene que retirar el producto anterior, preparar el nuevo, colocar los elementos promocionales correspondientes y mantener el espacio durante los días que permanezca activo. Prescindir de esa rotación tiene una consecuencia directa dentro del establecimiento ya que reduce tareas y tiempo operativo. Ferro relaciona esta forma de trabajar con una reposición más sencilla y con la posibilidad de mantener el surtido disponible sin dedicar tantos recursos a cambiar continuamente determinados espacios.

En definitiva la estrategia que sigue Mercadona parece ser todo un acierto. De hecho, el propio Ferro ha vuelto recientemente ha hablar sobre la eficiencia de cadena al analizar su evolución entre 2021 y 2025. Según los datos que recoge, la compañía pasó de 27.819 millones de euros en ventas y 1.662 tiendas en 2021 a 41.200 millones y 1.605 establecimientos en 2025. La facturación media por tienda habría pasado así de 16,74 a 25,67 millones de euros. Son cifras que el analista utiliza para destacar un modelo basado no sólo en abrir más supermercados, sino en obtener mayor productividad de los que ya existen.

Vista desde fuera, una cabecera de pasillo puede parecer un detalle insignificante. Sin embargo, detrás de su utilización hay decisiones sobre precios, reposición, comportamiento del consumidor y organización del trabajo. Y eso es precisamente lo que el experto encuentra en el planteamiento de Mercadona: quitar complejidad a algo tan cotidiano como recorrer el supermercado y llenar el carro.