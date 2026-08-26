Qué quiere decir el proverbio japonés: «El que ríe por un yen terminado llorando por un yen»
19 sabios e interesantes proverbios japoneses
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Hay proverbios que parecen sencillos, hasta que se descubre el verdadero significado que esconden sus palabras. Uno de ellos es el proverbio japonés «El que ríe por un yen termina llorando por un yen». A primera vista, puede parecer una frase relacionada única y exclusivamente con el dinero, pero en realidad habla de la avaricia y de la importancia que concedemos a las pequeñas cosas en cualquier ámbito de la vida.
El yen representa una cantidad mínima de dinero, y precisamente por eso el proverbio resulta tan interesante. No habla de perder una fortuna ni de arruinarse por una gran cantidad, sino de algo aparentemente insignificante. El mensaje se encuentra en cómo aquello que hoy nos produce alegría puede convertirse mañana en motivo de preocupación.
«El que ríe por un yen terminado llorando por un yen»
El proverbio plantea una especie de equilibrio: si una persona concede demasiada importancia a una cantidad mínima de dinero cuando la gana, también puede terminar concediéndole demasiada importancia cuando la pierde. En este contexto, el mensaje que transmite tiene especial relevancia en la sociedad actual: no siempre sufrimos por lo que perdemos, sino que muchas veces lo hacemos por la importancia que previamente decidimos darle.
Si bien pequeña victoria puede hacernos sentir bien, cuando empezamos a depender constantemente de pequeñas recompensas, nuestra satisfacción puede quedar condicionada a alcanzarlas una y otra vez. Y aquí es donde el proverbio invita a mantener cierta distancia emocional y plantearnos la siguiente pregunta: ¿Somos nosotros quienes damos valor a las cosas o son las cosas las que terminan determinando nuestro bienestar?
Un yen puede ser una moneda. Pero dentro del proverbio representa cualquier cosa pequeña a la que concedemos un valor excesivo. Y ahí está la gran lección. Si aprendemos a disfrutar sin aferrarnos demasiado, también podremos perder sin sentir que lo hemos perdido todo.
En el ámbito de las las relaciones, podemos «reír por un yen y llorar por un yen». La atención de alguien a quien apreciamos puede hacernos extremadamente felices cuando esperamos poco, mientras que una pequeña decepción puede convertirse en un conflicto enorme cuando nuestras expectativas son demasiado altas.
Ahora bien, esto no significa ignorar los problemas importantes, sino que la verdadera enseñanza consiste en aprender a distinguir entre aquello que realmente merece nuestra preocupación y aquello que podemos dejar pasar.
Los mejores proverbios japoneses
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«Caerse siete veces y levantarse ocho»
- «El clavo que sobresale recibe el martillazo»
- «El agua derramada no vuelve al recipiente»
- «El viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso»
- «Una palabra amable puede calentar tres meses de invierno»
- «El que persigue dos conejos no atrapa ninguno»
- «El tiempo perdido no vuelve»
- «El conocimiento sin acción es como una barca sin remos»
- «Una rana en un pozo no conoce el océano»
- «El pájaro temprano atrapa al gusano»
- «Una buena acción nunca se pierde»
- «El que sabe esperar, sabe ganar»
- «El aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes»
- «Un árbol grande comenzó como una pequeña semilla»
- «El silencio también puede ser una respuesta»
- «El sabio cambia de opinión, el necio nunca»
- «El fracaso es la madre del éxito»
- «El que pregunta puede parecer tonto durante un minuto, pero el que no pregunta permanece tonto para siempre»
- «Una sonrisa abre muchas puertas»
- «La paciencia es la clave de la paz»
- «Las palabras pueden ser flores o espadas»
- «Quien hace el bien encuentra el bien»
- «No hay mal que dure cien años»
- «Los grandes árboles atraen grandes tormentas»
- «El viento cambia, pero las montañas permanecen»
- «El corazón tranquilo ve con claridad»
- «El que conoce sus límites conoce su fuerza»
- «El arrepentimiento llega después de la oportunidad»
- «Antes de juzgar a los demás, mira tu propio corazón»
- «El verdadero valor se demuestra en la adversidad»
- «Una casa llena de risas es una casa llena de felicidad»
- «El que domina su ira domina a su mayor enemigo»
- «El bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste»
- «El sol también brilla después de la lluvia»
- «Donde hay voluntad, hay un camino»
- «El corazón de una persona se conoce en los momentos difíciles»
- «El dinero va y viene, pero la reputación permanece»
- «Una pequeña ayuda puede salvar una gran dificultad»
- «El que conoce el camino no teme al viaje»
- «La felicidad entra por una puerta que la tristeza dejó abierta»
- «Cuando una puerta se cierra, otra se abre»
- «El que busca la perfección nunca termina su trabajo»
- «Una buena oportunidad no espera a quien duda»
- «El esfuerzo de hoy construye el éxito de mañana»
- «El carácter se forma en los momentos de dificultad»
- «Quien aprende de sus errores nunca fracasa completamente»
- «La gratitud transforma lo poco en suficiente»
- «El hombre que mueve una montaña comienza llevando pequeñas piedras»
- «Cada día es una nueva oportunidad para empezar»
- «El corazón humilde puede aprender de todos»