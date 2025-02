Soy experta inmobiliaria y esto es lo que tienes que hacer si tu casero te prohíbe fumar en tu piso

Cuando alquilamos una vivienda debemos cumplir el contrato que firmemos con el propietario, de igual forma que este debe cumplir con lo establecido. Es decir, ambas partes pactan no sólo lo que se paga por ese alquiler o el tiempo que vamos a vivir en la vivienda alquilada. También entran en juego factores como que por ejemplo contratemos el piso con muebles, que nos deje tener mascotas o incluso que esté permitido fumar dentro del piso. Algo que puede parecer sorprendente para muchos, pero de lo que ha advertido una experta en inversión inmobiliaria. Toma nota entonces, porque ésto es lo que tienes que hacer si tu casero te prohíbe fumar en tu piso.

El alquiler de una vivienda supone el establecimiento de una serie de normas entre propietario e inquilino, con el objetivo de garantizar una convivencia armoniosa y evitar conflictos innecesarios. Sin embargo, hay ciertas prohibiciones que pueden generar un intenso debate, como la de fumar dentro del inmueble. Esta situación ha sido abordada recientemente por la experta en inversión inmobiliaria Bárbara Gurrea, cuyo vídeo sobre el tema se ha hecho viral en redes sociales. Muchos inquilinos se preguntan hasta qué punto es legal que su casero les impida fumar en la vivienda alquilada y qué medidas pueden tomar si se encuentran en esta situación. De primeras, debemos saber o tener en cuenta lo firmado para que de este modo no nos encontremos con sorpresas desagradables, pero ¿es cierto que el propietario puede poner una clausula en la que nos prohiba fumar? . Te lo contamos todo a continuación.

¿Qué hacer si tu casero te prohíbe fumar en tu piso?

Si te encuentras en un piso de alquiler y te has topado con la prohibición de fumar, es importante que conozcas tus derechos y obligaciones. La normativa puede no ser tan clara como parece, pero hay algunas claves que pueden ayudarte a tomar la mejor decisión.

Lo primero de tener es tener en cuenta el contrato y comprobar si realmente el casero me puede echar por el simple hecho de fumar. Recuerda que el contrato de arrendamiento es el documento que regula la relación entre propietario e inquilino. En él se pueden incluir cláusulas específicas, como precisamente la prohibición de fumar en el interior de la vivienda.

Según explica Gurrea a través de su cuenta en TikTok @elpandainversor, el propietario puede apoyarse en el artículo 4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite a ambas partes pactar determinadas condiciones dentro del contrato de alquiler. Si el contrato que firmaste incluye una prohibición expresa de fumar, legalmente estás obligado a respetarla.

Si decides ignorar esta norma, podrías enfrentarte a consecuencias económicas y contractuales, ya que el propietario tiene derecho a reclamar el cumplimiento del contrato.

Qué pasa si incumples la prohibición de fumar en tu piso alquilado

El incumplimiento de esta cláusula puede traerte varios problemas. En primer lugar, tal y como explica la experta, si el propietario detecta que has fumado en la vivienda, podría retener parte o la totalidad de la fianza al finalizar el contrato.

El humo del tabaco puede dejar rastros evidentes en el inmueble, como paredes amarillentas, olor persistente en los muebles y tejidos o quemaduras en el suelo o la encimera. Estos daños pueden suponer un coste adicional en la reparación y limpieza del piso, lo que justificaría que el casero utilizara la fianza para cubrir los desperfectos.

Pero las consecuencias pueden ir más allá. Si el propietario considera que el incumplimiento de la norma es grave, podría incluso resolver el contrato y exigirte que abandones la vivienda. Esto significa que podrías enfrentarte a un proceso legal si el arrendador decide interponer una demanda por incumplimiento contractual.

Por qué algunos caseros prohíben fumar en sus pisos de alquiler

Cada vez más propietarios incluyen esta cláusula en sus contratos, especialmente en viviendas amuebladas o recientemente reformadas. El motivo principal es el desgaste que provoca el humo del tabaco en las superficies del hogar, desde las paredes hasta los textiles y muebles.

Además, muchos caseros prefieren mantener su propiedad en el mejor estado posible para futuros inquilinos no fumadores, evitando así costes adicionales en limpieza y reparaciones. En algunos casos, la decisión también puede estar relacionada con el seguro del hogar, ya que algunas pólizas consideran el tabaquismo un factor de riesgo que puede incrementar la prima.

La solución para evitar este problema

Si eres fumador y no quieres renunciar a tu derecho a fumar dentro de tu vivienda, lo mejor que puedes hacer es revisar bien el contrato antes de firmarlo. Si la prohibición está estipulada de manera clara, lo más sensato es buscar otra vivienda donde esta restricción no esté presente.

Si ya has firmado el contrato y el casero no quiere negociar la cláusula, una solución intermedia podría ser habilitar un espacio exterior, como un balcón o terraza, siempre y cuando no esté expresamente prohibido en el contrato. En cualquier caso, es fundamental dialogar con el propietario y aclarar cualquier duda antes de tomar una decisión.