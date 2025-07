Soy abogado y ésta es la forma correcta de prestar dinero sin que Hacienda te la líe

Hacienda ha intensificado el control en este 2025 en los movimientos de dinero de todos los ciudadanos y en los próximos meses llevará a cabo otra ofensiva con el objetivo de intentar evitar el fraude fiscal. Un abogado ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha dado una recomendación sobre los pasos a seguir a la hora de dejar dinero a otra persona. Todo ello para no tener problemas con el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero.

Es la firme premisa de Hacienda de aquí en adelante: llevar un mayor control sobre los movimientos de dinero de los ciudadanos para evitar el fraude fiscal. Luchar contra la economía sumergida es el gran objetivo del ministerio de María Jesús Montero para los próximos años y por ello andarán ojo avizor a todos los envíos e ingresos de dinero que se produzcan entre particulares, autónomos o pequeños comercios, ya sea vía transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito e incluso a través de la aplicación Bizum.

Es más, recientemente se ha aprobado una nueva norma por la que Hacienda podrá controlar de forma mensual los pagos y cobros por Bizum de los trabajadores autónomos sin importar la cantidad transferida. Esta es la última medida de la Agencia Tributaria con los trabajadores autónomos y pequeños comercios, que están en el foco del fisco.

Hay que recordar que, en su firme premisa de prevención y persecución del fraude fiscal, la ley obliga a los bancos a informar a Hacienda de los movimientos de dinero de los ciudadanos cuando superen los 3.000 euros. También tendrán que poner en conocimiento los envíos o recepciones en las que haya un billete de 500 euros de por medio o los préstamos o créditos que superen los 6.000 euros. En estos casos, la Agencia Tributaria podría llevar a cabo una investigación y mandar un requerimiento para justificar estas transacciones. Las multas irán del 50% al 150% de la cantidad no declarada.

El consejo de un abogado sobre Hacienda

Andrés Millán, un abogado que se ha convertido en una referencia en los últimos años en las redes sociales, ha publicado otro de sus vídeos virales en el que ha dado una serie de consejos para que los ciudadanos no tengan problemas con Hacienda. En esta publicación, el tema está en los traspasos de dinero entre particulares que pueden estar sujetos a un impuesto y que se tienen que declarar.

«El dinero se presta así», reza el titular del vídeo en el que da las claves para poder prestar dinero y que esto no acabe en una investigación por parte de Hacienda en caso de que crucen los datos de los ciudadanos. «Si vas a prestar dinero a alguien, hazlo así para que Hacienda no te la lie, ya que ellos cruzan movimientos bancarios y, si lo detectan, vas a pagar impuestos del 7 al 34% en función de tu comunidad autónoma porque va a considerar que es una donación encubierta y encima, sancionable por intentar ocultar estos ingresos», comienza diciendo en el vídeo @lawtips.

Para evitar problemas con Hacienda, este abogado da la clave: firmar un contrato en el que se reflejen todos los datos y además presentar el modelo 600. «Hazlo así entre particulares. Firmáis un contrato de préstamo a tipo 0%. Después defines el importe, el plazo de devolución (tres años, cuatro o los que sean) y la finalidad del dinero», comenta.

Después, se efectuará la transferencia bancaria de la que quedará un registro de la misma. «El ingreso debe ir de la cuenta de la persona que presta el dinero al que lo recibe. Este debe presentar (no es obligatorio, pero yo siempre lo haré) el modelo 600 en 30 días hábiles para que así quede constancia del mismo», informa. «Se puede hacer de forma online en el portal de tu comunidad autónoma para no perder más tiempo», cuenta este abogado sobre los pasos que debes seguir si quieres prestar dinero a un amigo o familiar y no quieres tener problemas con Hacienda.