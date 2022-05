Los snacks son muy importantes en nuestra alimentación, ya que se utilizan como el recurso para no pasar hambre entre comidas, siendo lo ideal optar siempre por las opciones más saludables para no penalizar al cuerpo con muchas calorías en comidas que no son las principales del día. Hoy te mostramos un snack preparado de Aldi que es ideal barbacoas y que lo disfrutará toda la familia, ¡le encantará tanto a niños como a adultos!.

Ahora que se acerca el verano, las barbacoas tienen un gran protagonismo, ya que sin duda es la excusa ideal para reunirse con familia y amigos para disfrutar de una buena comida, del buen tiempo y de los ratos de ocio. Aldi ofrece una amplia variedad de productos que te vendrán de perlas para cualquier barbacoa, y en general para cualquier comida, y siempre con una excelente relación calidad-precio.

Las alas crujientes de Aldi que triunfarán

Se trata de las Alas crunchy El Mercado, unas alas de pollo que al hacerlas quedarán crujientes gracias a su preparación, ya que están listas para hacerlas sin que tengas que añadir ningún ingrediente. Están disponibles en un envase de 600 gramos, actualmente con un descuentazo del 21% para que te las puedas llevar a casa por un precio de tan sólo 2,99€. Un chollazo que no puedes dejar pasar ya que además te encantarán.

Estas alas crujientes de Aldi están elaboradas con carne nacional y no contienen gluten ni lactosa. Al hacerlas quedan crujientes por fuera gracias a su rebozado, pero tiernas por dentro, una combinación de texturas increíble que flipará a cualquiera que se las vaya a comer… tanto que deberás comprar varias bandejas ya que van a volar.

En cada bandeja se incluyen 8 alitas de pollo ya rebozadas, y a la hora de cocinarlas puedes hacerlas tanto en el horno como en una barbacoa o una freidora, ya sea de las de aceite o las de aire caliente, más modernas y saludables. Puedes ponerlas como snack o bien combinadas con otros ingredientes, estarán espectaculares tanto solas como con patatas fritas, patatas asadas, ensalada, arroz… ¡las posibilidades son infinitas!.

Si vas a organizar alguna barbacoa o comida en casa y quieres sorprender a tus invitados, o bien quieres darte tú un caprichazo, sin duda estas alitas crujientes de Aldi son una excelente opción. Llenas de sabor y con diferentes texturas, un gustazo para el paladar… ¡imposible no disfrutarlas!.