Los sindicatos de Renfe y Adif llegan a un acuerdo con Puente y desconvocan la huelga

Los sindicatos de Renfe y Adif han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y han decidido desconvocar la huelga de cinco jornadas, según confirman a OKDIARIO fuentes sindicales. En concreto, habían convocado paros de 24 horas los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre en todo el país como protesta por el traspaso de la gestión de Rodalies (Cercanías) a la Generalitat de Cataluña.

Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, explica a este medio: «Hemos conseguido el compromiso del Ministerio de garantía e integridad de las empresas públicas Renfe y Adif, el mantenimiento de las plantillas y que seguiremos haciendo la operación tanto en Mercancías como en Rodalies». Asimismo, asegura que no ha habido reunión, sino «un cruce de documentos y llamadas». En concreto, el ministerio dirigido por Óscar Puente ha iniciado las negociaciones este jueves a las 12 del medio día.

No obstante, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios asegura a OKDIARIO que «la huelga todavía sigue convocada. Durante el día de hoy se han producido negociaciones que en estos momentos se encuentran muy avanzadas. Sin embargo, todavía no se ha cerrado el acuerdo, por lo que la huelga sigue convocada de no producirse».

De igual manera, el sindicato de maquinistas señala que el acuerdo podría estar cerca. Una vez que los comités de empresa de Renfe y Adif (formados por UGT, CC.OO., CGT, SF y SCF) firmen el acuerdo, procederían a la desconvocatoria de la huelga.

