Sigue siendo un éxito: la crema de 1,50 € del Mercadona que tras 17 años es una de las más vendidas

Mercadona lleva años demostrando su capacidad para conquistar a los consumidores con productos de calidad a precios asequibles. Entre su amplia gama de productos, las cremas de su sección cosmética destacan consistentemente, ganándose un lugar preferente en el hogar de millones de españoles. Y entre todas las opciones disponibles, una crema de Mercadona en particular ha mantenido su popularidad durante más de una década: la crema corporal nutritiva Deliplus con aceite de oliva, cuyo precio económico de 1,50 € la hace aún más atractiva.

Esta crema no sólo ha sido un éxito en ventas desde su lanzamiento, sino que ha logrado mantener y aumentar su popularidad con el paso del tiempo. A pesar de las numerosas opciones en el mercado, los consumidores siguen eligiendo esta crema año tras año, lo que refleja su calidad y eficacia. Lanzada en 2007, la crema con aceite de oliva de Mercadona ha logrado mantenerse en la cima de las ventas gracias a su combinación de ingredientes naturales y precio accesible.

Conozcamos a continuación y en detalle, las razones detrás del éxito continuo de la crema corporal nutritiva Deliplus con aceite de oliva. Analizaremos su composición, beneficios, y cómo ha logrado mantenerse relevante en un mercado competitivo durante más de 17 años.

La crema más vendida de Mercadona desde hace 17 años

Lanzada en 2007, la crema corporal nutritiva Deliplus con aceite de oliva se convirtió rápidamente en uno de los productos estrella de Mercadona. Inicialmente, las previsiones de ventas eran de 70 mil unidades al mes, una cifra ambiciosa para cualquier producto nuevo en el mercado. Sin embargo, la realidad superó todas las expectativas, y en pocos meses, la crema alcanzó un récord histórico de ventas con más de 1.500.000 unidades mensuales.

La clave de su éxito radica en la combinación de ingredientes naturales y su accesibilidad económica. Con un precio de 1,50 €, la crema ofrece una excelente relación calidad-precio, atrayendo a una amplia base de consumidores. La formulación inicial de la crema ya incluía el aceite de oliva, conocido por sus propiedades nutritivas y antioxidantes, lo que ayudó a consolidar su reputación en el mercado.

Primero se vendía especialmente recomendada para «pieles muy secas», pero ya hace años que esa recomendación se eliminó ya que la podemos utilizar para la hidratación de todo tipo de pieles.

Ingredientes naturales

Uno de los factores que han contribuido al éxito de la crema es su formulación basada en ingredientes naturales que además han mejorado con los años. Mercadona y RNB, la empresa encargada de producir la crema, han apostado por la innovación constante para mantener la calidad y eficacia del producto. Actualmente, la crema contiene un 97% de ingredientes de origen natural, lo que la hace atractiva para los consumidores que buscan productos más saludables y respetuosos con el medio ambiente. Entre sus componentes principales se encuentran el aceite de oliva de cultivo ecológico de Jaén, vitamina E y manteca de karité.

El aceite de oliva es conocido por sus propiedades hidratantes y antioxidantes, que ayudan a mantener la piel suave y protegida contra los daños ambientales. La vitamina E, por su parte, contribuye a la regeneración celular y la protección contra los radicales libres, mientras que la manteca de karité proporciona una hidratación profunda y duradera.

Además, la crema se vende en un envase más sostenible, utilizando menos plástico, lo que responde a las demandas de los consumidores por productos más ecológicos.

Ventas de la crema de aceite de oliva de Mercadona

Desde su lanzamiento, la crema siempre mantuvo una trayectoria ascendente en términos de ventas. No se tienen datos actuales,pero los últimos que proporcionó Mercadona en el octavo aniversario de la crema, es que se vendían más de 30 tarros por tienda cada día, lo que equivale a más de 1.500.000 unidades mensuales. Este éxito no solo refleja la aceptación del producto por parte de los consumidores, sino también la eficacia de las estrategias de marketing y distribución de Mercadona.

Como podemos comprobar, la crema corporal nutritiva Deliplus con aceite de oliva de Mercadona es un ejemplo claro de cómo la combinación de calidad, precio asequible y compromiso con la innovación puede llevar a un producto a mantenerse exitoso durante años. Desde su lanzamiento en 2007, ha sabido ganarse la confianza de millones de consumidores, convirtiéndose en un elemento esencial en el cuidado personal de muchos hogares.

Con una formulación basada en ingredientes naturales y una estrategia de marketing efectiva, Mercadona ha logrado no sólo mantener sino incrementar las ventas de esta crema a lo largo de los años. La apuesta por la sostenibilidad y la mejora continua aseguran que este producto siga siendo relevante y deseado en el mercado.

Una crema que no falta en muchas casas y que además puede usar toda la familia para hidratar la piel especialmente esta temporada de verano. Si ya la conoces, seguro que comprarás un nuevo tarro (de 250 ml) cada vez que se agote, pero si todavía no la conocías, no lo dudes. Su tiempo a la venta y su fórmula y su precio garantizan que estás ante una de las cremas que no puede faltar en tu rutina de cuidado de la piel.