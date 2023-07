Si te cobran suplemento por consumir en la terraza te están estafando: mira qué otros servicios no deben cobrarte

Consumir en la terraza de un bar o restaurante no tiene porque ser mucho más claro, ten cuidado con los suplementos, pueden arruinarte una escapada. A todos nos ha pasado, salir de casa y encontrarnos con una sorpresa a la hora de pagar. Esos 2 euros por el pan con tomate o los 3 euros por unas cucharadas de más de alioli. Es evidente que los restauradores deben ganarse la vida, pero hay conceptos que no pueden incluirse o cobrarse al cliente. Consumir en la terraza no puede suponer el cobro de este suplemento.

Cuidado si te cobra este suplemento al consumir en la terraza

Hay algunos suplementos que pueden considerarse abusivos, pero aún así quizás nos hayamos encontrado con ellos. En realidad, pueden responder a esa letra pequeña que no leemos como deberíamos. Es importante ver qué es lo que estamos contratando o comiendo antes de pedirlo para no llevarnos sorpresas.

Lee bien la carta del bar o restaurante, puede ser con o sin IVA, un extra que quizás no te esperes. Lo debe poner bien claro y eso es algo que puede sorprendente de forma desagradable. En general los precios están incluidos, aunque no todos los ponen sobre la mesa.

El aperitivo quizás tampoco esté incluido en el menú. Si llegamos con hambre, vamos a arrasar sin mirar nada, incluso el aperitivo de rigor que nos ayuda a aguantar unos minutos mientras las tapas o la paella se están cocinando a veces puede salir caro. Es otro de los elementos que pueden cobrar quizás sin darnos cuenta.

Cobrar el hielo de la bebida puede considerarse abusivo. A no ser que lo ponga, como un café con hielo al que no corresponde este tipo de elemento. Es importante leerse la carta y saber qué es lo que llevan y qué no.

El pan también lo pueden cobrar si está en la lista de precios, detallado y precio por unidad. De lo contrario, al final del camino se puede llegar a una suma altísima. Comer mucho pan es algo que podemos hacer ante determinados platos, mucho cuidado si no entran en el servicio, puedes pagar tanto como de una tapa o quizás más.

Cada restaurante o bar tiene una forma de aplicar sus tarifas que puede afectarte en mayor o menor medida. Lee bien qué vas a consumir para que no haya sorpresas.