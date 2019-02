Sí, pero no

Si no es por una cosa es por otra, pero cuando los inversores ya estaban convencidos de que iban a ver saltar por los aires las resistencias que en muchos índices no podemos romper desde noviembre gracias a las buenas palabras e intenciones de no subir los aranceles al 25 por ciento este viernes, ahora viene una nueva tensión entre Pakistan e India a enfriarnos los ánimos justo en el momento más inoportuno posible, ya que nos encontramos en niveles clave en multitud de activos.

La volatilidad que estaba en niveles bajos vuelve a subir a medida que nos vamos alejando tímidamente de las resistencias claves. Como podemos ver en este gráfico con seis activos, comenzando por la esquina superior izquierda y en sentido del reloj, tenemos al par EURUSD que se encuentra ante un soporte que se está empleando a fondo en torno a 1,1250 desde hace seis meses.

Luego tenemos al mercado de valores alemán que ha logrado recuperar la totalidad de las pérdidas sufridas el pasado mes de diciembre y ahora comienza a tener dudas. Una situación que aún se ve más clara en el caso de nuestro selectivo español donde necesariamente hay que contar con la colaboración del sectorial bancario para poder atacar semejante resistencia en torno a los 9.250 puntos.

De hecho, tanto en el caso del selectivo alemán como en el caso del español tenemos una figura potente de giro, un Hombro Cabeza Hombro invertido en sendos gráficos que auguran, según los manuales de análisis técnico, importantes subidas en caso de que acabemos viendo su confirmación. Si bien, no está de menos recordar que para eso es imprescindible la no violación de la pauta de mínimos crecientes para poder acabar teniendo éxito.

En la línea de abajo tenemos al metal de los Dioses que aunque no se aprecia en el gráfico su resistencia en torno a los 1.375 dólares viene desde el año 2013. Situación muy similar la que tiene también el TBond a 30 años estadounidense que arrecia con romper al alza la pequeña lateralidad que viene marcándose desde que comenzase el año a pesar de las correcciones de hoy tras las palabras de Jerome Powell. Y por último, el mercado de valores estadounidense representado por el S&P 500 que tiene a tiro de piedra la devolución del cien por cien de las caídas del mes de diciembre.

Como vemos, tenemos muchísimos activos en niveles clave que van a condicionar la evolución de los próximos meses. Unos niveles clave que a su vez serán murallas chinas o mantequilla según marchen las conversaciones al respecto de la guerra comercial de EE.UU. con China, dando por hecho que el calentón entre Pakistaníes e Indios no vaya a más.