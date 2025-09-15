El sector textil vive una de sus peores épocas, ya que las ventas en los meses previos al verano no han sido nada buenos, mientras que las rebajas del verano tampoco han logrado los objetivos que se esperaba.

En concreto, el año en general no está siendo nada bueno para el sector textil porque ya sufre una caída anual de ventas del 1,7%. Mientras que los meses previos al verano son los que han alcanzado las peores pérdidas con una caída del 3,1% en el mes de marzo, seguido por un descenso en las ventas del 7,1% en abril y sólo con una subida muy leve en mayo del 0,2%, que no es suficiente para recuperar las pérdidas del sector textil.

«Las cifras que arroja el sector textil no son muy positivas. Llevamos una caída anual del 1,7% con respecto al año pasado, un año que también cayeron las ventas. Llevamos una temporada de verano que ha sido tremendamente mala y esperábamos remontar las ventas con unas rebajas agresivas que han tenido un ligero incremento, pero no ha sido suficiente para recuperar esas ventas que no habíamos logrado y, por lo tanto, lo que nos encontramos es con unos márgenes muy reducidos que hace que la situación siga siendo tremendamente delicada», ha asegurado a OKDIARIO, Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex).

Por otro lado, desde el sector textil no se pierde la esperanza de remontar esta mala situación. «Esperamos para la temporada de invierno un repunte de las ventas urgente y una aminoración de los gastos y los costes que tenemos», ha afirmado Zamácola.

Las peores rebajas del verano

Asimismo, las rebajas de este verano 2025 son las peores que se recuerdan, debido a que en el mes de julio, a pesar de tratarse de una de las rebajas más agresivas, se produjo una caída en ventas del 2,2%. Por otro lado, en el mes de agosto sólo se registró una subida del 0,2% y en agosto del 1,5% lo que supone una crecida de las ventas irrisoria, que se queda muy por detrás de los datos de otros años en las mismas fechas.

«Como se puede observar la temporada de verano ha sido muy mala y esperamos unas rebajas muy buenas porque tenemos mucho stock y las ventas han sido muy flojas. Subir un 0,2% en julio y un 1,5% en agosto con los descuentos agresivos que ha habido es muy mal dato», ha explicado Zamácola.