Seat ya ha iniciado las obras en Martorell para acondicionar la factoría a la llegada de las nuevas adjudicaciones eléctricas, aunque estas no aterrizarán en las instalaciones catalanas hasta el año 2025. El fabricante automovilístico del Grupo Volkswagen invertirá 3.000 millones de euros para acometer la mayor transformación de su historia -supera, incluso, a la de su construcción que costó 1.470 millones de euros- y adaptar las líneas de producción para el ensamblaje de motores 100% eléctricos de los vehículos urbanos de la marca.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «desde hace un par de semanas se han comenzado a realizar las primeras labores de adaptación, las primeras obras, en las líneas de producción de la factoría para que todo esté a punto para iniciar los ensamblajes de los nuevos modelos eléctricos a partir de 2025».

«Por el momento se trata de labores de acondicionamiento, pero el principal montante del trabajo no se acometerá hasta el primer semestre de 2024, tal y como está estipulado en el calendario», puntualizan.

En concreto, Seat se encargará del ensamblaje de los vehículos eléctricos urbanos basados en la plataforma MEB Small de las marcas Cupra y Volkswagen. Los utilitarios Raval -sustituto del SEAT Ibiza- y Volkswagen ID.2 -sustituto del Volkswagen Polo-, se fabricarán en la factoría de Martorell. También está confirmado que la planta de Landaben (Pamplona) se encargará de producir el Skoda Elroq -sustituto del Skoda Kamiq-. No obstante, la llegada del cuarto modelo es todo un misterio y por el momento el fabricante automovilístico alemán no ha desvelado cual será su próximo vehículo ‘made in Spain’.

Planta de celdas de baterías

Modelos para los que Volkswagen construirá una planta de celda de baterías – también denominadas battery packs- cerca de Martorell, tal y como avanzó OKDIARIO, tras no llegar a ningún acuerdo con proveedores para levantar esta instalación y utilizar está fábrica para colocar al excedente de trabajadores derivado de la llegada de las nuevas adjudicaciones eléctricas -unos 600 puestos de trabajo-.

Un proyecto que el fabricante automovilístico presentará a la segunda convocatoria del proyecto estratégico de recuperación y transformación (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado junto con una iniciativa de economía circular y la adjudicación de nuevas piezas para la planta que tiene Seat de componentes.

Segunda convocatoria del PERTE

Por el momento no está confirmado que Volkswagen vaya a recibir más fondos del PERTE, ya que el Ministerio de Industria ni si quiera ha publicado las bases de la segunda convocatoria para que los fabricantes automovilísticos presenten nuevos proyectos. Además, Volkswagen podría tener problemas, ya que es la marca productora de coches en España que más dinero ha recibido, copa casi la mitad de lo repartido hasta la fecha tras recibir 877,2 millones de euros. Menos de lo inicialmente prometido por el Gobierno de Pedro Sánchez.