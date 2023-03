El fabricante automovilístico Seat recompensará a sus trabajadores con una paga de beneficios récord de 1.559 euros tras dejar atrás los número rojos y cerrar 2022 con unas ganancias operativas de 33 millones de euros, frente a las pérdidas de 233 millones de 2021, una salida de ‘números rojos’ impulsada por el buen desempeño de la marca Cupra y la reducción de los costes, según figura en el informe de resultados anuales de su matriz Volkswagen publicado este martes.

Así lo han confirmado fuentes sindicales en conversaciones con este diario que han señalado que «el próximo 14 de abril toda la plantilla recibirá un pago de beneficios de 1.559 euros». «Según el sistema contable internacional (IFRS), que es el que se tiene en cuenta para el cálculo de la paga de beneficios recogida en el artículo 40 del 20 Convenio Colectivo, sólo correspondería 150 euros por trabajador, cifra que aumenta considerablemente gracias a que la compañía ha tenido en cuenta la propuesta de UGT y CCOO», apuntan.

Un paga histórica por ser la más elevada que han recibido los trabajadores de la planta que tiene el fabricante automovilístico del Grupo Volkswagen en Martorell.

«A esto hay que sumarle una compensación adicional por parte del Grupo Volkswagen por la pérdida de producciones, debido a los diferentes problemas de suministro de piezas sufridos durante el año 2022 por los efectos derivados de la crisis de los chips y que ha impedido atender toda la demanda del mercado de coches de las marcas Seat y Cupra», señalan.

Cabe destacar que con la paga de beneficios de Seat del 2022, 1.559 euros, se repartirán más de 20 millones de euros entra la plantilla y que sumada a las cantidades cobradas durante la vigencia del 19 Convenio Colectivo, hace que cada uno de los trabajadores hayan cobrado desde el 2017 por este concepto la cantidad de 5.924 euros.

Mantener el empleo en Martorell

El consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha asegurado este miércoles que la prioridad de la compañía es «mantener el empleo» en las plantas de Martorell y Barcelona y no tener que reducir de nuevo la plantilla. «Fue una decisión estratégica al hacer la provisión del año pasado para la reestructuración de la empresa», ha explicado Griffiths en referencia al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se llevó a cabo en septiembre de 2022 en las dos plantas debido a la crisis de los semiconductores y la escasez de materias primas.

El consejero delegado de Seat y Cupra ha añadido que, no obstante, existe una incertidumbre no solo relativa a la crisis de los semiconductores, sino también relacionada con otros aspectos que no ha especificado y ha avanzado: «Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en un mundo incierto».

Ha asegurado que la compañía trabajará para seguir siendo flexible y aprovechar todos los instrumentos que tenga a su alcance, y ha reiterado que el objetivo es continuar «explotando todo el potencial de producción» que tiene Seat en Martorell.